Xinhua Silk Road: El distrito de Minhang, en el este de China, Shanghái, se esfuerza por impulsar el desarrollo de su destacada industria del café

El distrito de Minhang, en la municipalidad de Shanghái, este de China, se ha esforzado por construir un centro de café y calles culturales que destaquen tanto el estilo Minhang como el estilo Shanghái, por lo que ha reunido cafeterías dentro del distrito y fusionado la cultura del café y la vida cotidiana en un entorno inspirado en el espacio en torno a la temática "Minhang aeroespacial".

Se lanzó el "Mercado de café fino de Minhang" en el Festival Internacional de Cultura del Café de Shanghái 2025, celebrado en mayo de este año.

Como sede inaugural del proyecto "Primera taza de café al llegar a Shanghái", el "mercado de café fino de Minhang" llevó la experiencia del proyecto y la promoción al lugar principal del festival en North Bund, al invitar a los visitantes a disfrutar de su "primera taza de café al llegar a Shanghái", preparada de forma manual por baristas expertos en una zona interactiva de "cabina de avión".

Mientras tanto, el distrito continuó con su "programa de socios de café fino", al ofrecer tarjetas de embarque personalizadas para constructores de la ciudad, voluntarios, funcionarios comunitarios y otros grupos e invitándolos al "mercado de café fino de Minhang" para tomar café gratis.

En el mercado, diferentes cafeterías del distrito de Minhang exhibieron café de bosque, café de pueblos antiguos y café de jardín, entre otros, con el fin de ofrecer más opciones para consumir café y un estilo de vida del café con el modelo "café +", como "café + cerveza", "café de especialidad + servicio comunitario + patrimonio cultural", "café + arte", y otros.

En este evento, el distrito de Minhang conectó las partes de producción y consumo al instalar un estudio de transmisión en vivo en el "mercado de café fino de Minhang" y organizar una sesión de intercambio de granos de café galardonados, para fortalecer los intercambios entre los actores de la industria y promover la prosperidad del sector del café.

El distrito también unió fuerzas con las principales áreas comerciales del Distrito Central de Negocios Internacional de Hongqiao y lanzó una serie de eventos de mayo a julio de este año, incluida la promoción cultural y turística, un festival de amor juvenil, una competencia de habilidades vocacionales de café y un concurso de fotografía, entre otros, para ofrecer una gama de experiencias inmersivas de "café fino de Minhang".

