Xinhua Silk Road: El distrito de Minhang se esfuerza por impulsar el desarrollo de la industria del café

El distrito de Minhang, en el este de China, se esfuerza por impulsar el desarrollo de la industria del café

BEIJING, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El distrito de Minhang en la municipalidad de Shanghai en el este de China se ha esforzado por construir un centro de café y calles culturales que resalten tanto el estilo de Minhang como el estilo de Shanghai, reuniendo cafeterías dentro del distrito y mezclando la cultura del café y la vida cotidiana en un entorno inspirado en el espacio en torno al tema "Minhang aeroespacial", etc.

Se inauguró el "Mercado de café fino de Minhang" en el Festival Internacional de la Cultura del Café de Shanghái 2025, celebrado en mayo de este año.

Como sede del proyecto "Primera taza de café al llegar a Shanghái", el "Mercado de café fino de Minhang" aportó experiencia y promoción al recinto principal del festival, en el Bund Norte, invitando a los visitantes a disfrutar de su "primera taza de café al llegar a Shanghái", preparado artesanalmente por baristas expertos en una zona interactiva de "cabina de avión".

Mientras tanto, el distrito continuó con su "programa de socios de café fino", ofreciendo tarjetas de embarque personalizadas a constructores de la ciudad, voluntarios, funcionarios comunitarios y otros grupos, invitándolos al "Mercado de café fino de Minhang" para disfrutar de café gratis.

En el mercado, diferentes cafeterías del distrito de Minhang presentaron café de bosque, café de pueblos antiguos y café de huerto, entre otros, lo que generó más posibilidades para el consumo y el estilo de vida cafetero con el modelo "café +", como "cerveza + café", "café de especialidad + servicio comunitario + patrimonio cultural", "arte + café", etc.

En este evento, el distrito de Minhang conectó la producción y el consumo mediante la instalación de un estudio de transmisión en vivo en el "mercado de café fino de Minhang" y la organización de una sesión de intercambio de granos de café galardonados, fortaleciendo los intercambios entre los actores de la industria y promoviendo la prosperidad del sector cafetero.

El distrito también unió fuerzas con las principales áreas comerciales del Distrito Central de Negocios Internacional de Hongqiao y lanzó una serie de eventos de mayo a julio de este año, que incluyeron promoción cultural y turística, un festival de amor juvenil, un concurso de habilidades vocacionales en el café y un concurso de fotografía, entre otros, ofreciendo una gama de experiencias inmersivas de "café fino de Minhang".

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg