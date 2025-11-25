Xinhua Silk Road：中国東部に位置する上海市閔行区、特色あるコーヒー産業の発展に尽力

北京（中国）、2025年11月25日 /PRNewswire/ -- 中国東部に位置する上海市閔行区は、区内のコーヒーショップをまとめ、「航空宇宙閔行（aerospace Minhang）」をテーマに掲げて、コーヒーの中心地及び文化街の構築に注力しています。これは、宇宙をモチーフにした空間にコーヒー文化と日常生活を融合させるといった、「閔行スタイル」と「上海スタイル」の両方を強調したものです。

この動きの一環として、本年5月に開催された「2025上海国際コーヒー文化フェスティバル（Shanghai International Coffee Culture Festival）」において、「閔行の上質なコーヒー市場（Minhang's fine coffee market）」を立ち上げました。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

「上海到着後初めてのコーヒー（First Cup of Coffee Upon Arriving in Shanghai）」プロジェクト初となる会場として、「閔行の上質なコーヒー市場」はプロジェクト体験とプロモーションを上海きっての新ビジネスエリア、北外灘を同フェスティバルのメイン会場としています。来場者には、インタラクティブな「飛行機の客室」ゾーンで一流のバリスタが手で淹れる、文字通り「上海到着後初めてのコーヒー」が振る舞われました。

また、同区では「上質なコーヒーパートナープログラム」を継続し、都市開発関係者、ボランティア、地域関係者などに向けた特製の搭乗券を引き続き提供して「閔行の上質なコーヒー市場」へ招待し、無料のコーヒーを提供しました。

この市場では、閔行区の各コーヒーショップが「森林コーヒー」、「歴史的な町並みコーヒー」、「庭園コーヒー」などを展示し、「コーヒー＋」モデル（「ビール＋コーヒー」、「スペシャルティコーヒー＋地域サービス＋文化遺産」、「美術＋コーヒー」など）を通じて、コーヒー消費とライフスタイルの新たな可能性を提案しました。

このイベントでは、閔行区は「閔行の上質なコーヒー市場」にライブ配信スタジオが設置され、受賞暦のあるコーヒー豆を提供するセッションを開催することで生産者と消費者の双方が集う場を提供し、業界関係者間の交流を促進し、コーヒー産業の繁栄を後押ししました。

また、同区は上海市に国際ビジネス拠点として整備された「虹橋国際中央商務区」の中核商業エリアと連携関係を結びました。この流れに乗り、今年5月から7月にかけて、文化観光プロモーション、若者向けの恋愛や愛をテーマとしたフェスティバル、コーヒー技能コンテスト、写真コンテストなど一連のイベントを開催し、没入型の「閔行の上質なコーヒー市場」体験を提供しています。

