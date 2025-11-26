新華絲路：上海閔行區著力打造特色咖啡產業

作為「抵達上海的第一杯咖啡」品牌項目的首發地，此次「閔行美好啡行集市」將項目體驗和項目推廣帶到了北外灘主會場，在「飛機艙」場景的打卡互動區，邀請遊客品嚐由冠軍咖啡師親手調製的「抵達上海的第一杯咖啡」。

與此同時，閔行區持續推出「美好啡行夥伴計劃」，為城市建設者、志願者、社區幹部等市民群體提供定制「登機牌」，邀請他們到集市現場免費品嚐咖啡。

在「閔行美好啡行集市」裡，閔行區多家特色咖啡館集中呈現森林咖啡、古鎮咖啡、花園咖啡等多元業態，通過「咖啡+」模式開拓出「啤酒+咖啡」、「精品咖啡+社區服務+文化傳承」、「藝術+咖啡」等創新組合，衍生出咖啡消費與咖啡生活的更多可能性。

此次活動期間，閔行區通過在「閔行美好啡行集市」設立直播間並舉辦獲獎咖啡豆分享會，有效連接產業鏈上下游，既加強了行業從業者間的交流，也推動了咖啡產業的繁榮發展。

今年5月至7月期間，閔行區還聯合虹橋國際中央商務區核心區商圈，共同推出文旅推廣、青年愛情節、咖啡職業技能大賽及攝影比賽等系列活動，為市民帶來一系列沉浸式「閔行美好啡行」體驗。

