Xinhua Silk Road: os 10 principais casos chineses de 2025 sobre governança de megacidades foram divulgados no domingo

PEQUIM, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Durante uma conferência de grupo de reflexão realizada em Pequim no domingo, 10 casos típicos chineses sobre governança de megacidades estrearam para promover o compartilhamento e a aplicação de experiências, modelos e práticas inovadoras e de excelência na governança de megacidades.

Os casos foram selecionados conjuntamente por três grupos de reflexão, incluindo o Instituto de Governança Urbana da PKU, o Instituto de Governo Digital e Governança da Universidade Tsinghua e o Centro de Pesquisa Xinhua para Governo Digital.

Em Pequim, a plataforma inteligente de serviços de governo local "Jingban" agora atende todos os seus 16 distritos administrativos, apoiando de forma competente a resposta imediata ao receber a necessidade de serviço, governança comunitária, serviço de conveniência pública e outros cenários essenciais de serviço governamental.

Apoiada pelas tecnologias JD Cloud, a plataforma inteligente semelhante a um "butler" integrou mais de 600 aplicações na tentativa de impulsionar ainda mais o desenvolvimento urbano de maior qualidade por meio da governança digital.

Em Chongqing, o regime de governança inteligente "1361", que compreende um centro urbano de operações digitais e governança para diferentes níveis de departamentos governamentais locais, ajudou a cidade montanhosa do sudoeste da China a melhorar a eficiência geral das operações urbanas.

Em Guangzhou, a potência econômica do sul da China aproveitou a reforma dos elementos de dados orientados ao mercado para cultivar plataformas inovadoras que integram tecnologia digital e serviços à economia real.

Com base em seu aplicativo de serviço governamental móvel "Suihaoban", a cidade estabeleceu uma matriz de serviços com "uma rede on-line, uma janela off-line e uma linha direta" para formar novos motores digitais para a governança resiliente das cidades inteligentes.

Na metrópole do leste da China, Xangai, foi criado o "estacionamento via código QR" para fortalecer a governança inteligente, permitindo que os moradores acessem serviços de estacionamento rápidos e convenientes apenas pelo "Código Suishen" ou código de viagem da cidade de Xangai.

Shen Tiyan, reitor executivo do Instituto de Governança Urbana da PKU, afirmou que as cidades acima mencionadas são distintas na governança urbana habilitada por tecnologia digital, melhorando o bem-estar da população por meio de meios digitais e promovendo uma governança colaborativa multidimensional.

Tudo isso aponta para a filosofia de governança centrada nas pessoas e exemplifica claramente o progresso impulsionado pela inovação na modernização dos sistemas e recursos de governança urbana, acrescentou Shen.

