Xinhua Silk Road: 10 principales casos chinos sobre gobernanza de megaciudades para 2025

-Xinhua Silk Road: Los 10 principales casos chinos sobre gobernanza de megaciudades para 2025 se publicaron el domingo

PEKÍN, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante una conferencia de expertos inaugurada en Pekín el domingo, se presentaron diez casos típicos chinos sobre la gobernanza de megaciudades para promover el intercambio y la aplicación de experiencias, modelos y prácticas innovadoras y excelentes en este ámbito.

Photo shows a scene of the release of the 10 Chinese cases on mega-city governance.

Los casos fueron seleccionados conjuntamente por tres centros de estudios, entre ellos el Instituto de Gobernanza Urbana de la Universidad de Pekín, el Instituto de Gobierno Digital y Gobernanza de la Universidad de Tsinghua y el Centro de Investigación de Xinhua para el Gobierno Digital.

En Pekín, la plataforma inteligente de servicios gubernamentales locales "Jingban" presta servicio a sus 16 distritos administrativos, ofreciendo una respuesta inmediata ante cualquier solicitud, facilitando la gobernanza comunitaria, los servicios públicos y otros servicios gubernamentales esenciales.

Gracias a las tecnologías de JD Cloud, esta plataforma inteligente, similar a un asistente personal, ha integrado más de 600 aplicaciones con el objetivo de impulsar un desarrollo urbano de mayor calidad mediante la gobernanza digital.

En Chongqing, el sistema de gobernanza inteligente "1361", que comprende un centro de operaciones y gobernanza digital urbana para los distintos niveles de los departamentos gubernamentales locales, ha contribuido a que esta ciudad montañosa del suroeste de China mejore la eficiencia general de sus operaciones urbanas.

En Guangzhou, la potencia económica del sur de China aprovechó la reforma de los datos orientada al mercado para desarrollar plataformas innovadoras que integran tecnología y servicios digitales a la economía real.

Basándose en su aplicación móvil de servicios gubernamentales "Suihaoban", la ciudad ha establecido una matriz de servicios que incluye "una red en línea, una ventanilla presencial y una línea directa" para crear nuevos motores digitales que impulsen una gobernanza urbana inteligente y resiliente.

En Shanghái, la metrópolis del este de China, se implementó el sistema de "estacionamiento mediante código QR" para fortalecer la gobernanza inteligente, permitiendo a los residentes acceder a servicios de estacionamiento rápidos y convenientes con tan solo utilizar el "Código Suishen" o código de transporte de la ciudad de Shanghái.

Shen Tiyan, decano ejecutivo del Instituto de Gobernanza Urbana de la Universidad de Pekín, afirmó que las ciudades mencionadas se distinguen por su gobernanza urbana habilitada por la tecnología digital, la mejora de la calidad de vida de las personas a través de medios digitales y una gobernanza colaborativa multidimensional.

Todo esto apunta a la filosofía de gobernanza centrada en las personas y ejemplifica claramente el progreso impulsado por la innovación en la modernización de los sistemas y capacidades de gobernanza urbana, añadió Shen.

