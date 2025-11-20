Xinhua Silk Road: Los 10 casos más destacados de China en materia de gobernanza de megaciudades en 2025 se dieron a conocer el domingo

BEIJING, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante una conferencia de un grupo de expertos celebrada el domingo en Beijing, se presentaron 10 casos típicos sobre la gobernanza de megaciudades en China con el fin de promover el intercambio y la aplicación de experiencias, modelos y prácticas innovadoras y sobresalientes en la gobernanza de megaciudades.

La foto muestra una escena de la presentación de los 10 casos sobre gobernanza de megaciudades en China. (Xinhua/Wang Xiao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Los casos fueron seleccionados conjuntamente por tres institutos de investigación, entre ellos el Instituto de Gobernanza Urbana de la PKU, el Instituto de Gobierno Digital y Gobernanza de la Universidad de Tsinghua y el Centro de Investigación Xinhua para el Gobierno Digital.

En Beijing, la plataforma inteligente de servicios gubernamentales locales "Jingban" atiende actualmente a los 16 distritos administrativos, lo que permite responder de forma inmediata a las solicitudes de servicios, gobernanza comunitaria, servicios públicos y otros servicios gubernamentales básicos.

Respaldada por las tecnologías JD Cloud, esta plataforma inteligente de tipo "mayordomo" ha integrado más de 600 aplicaciones con el fin de impulsar aún más el desarrollo urbano de mayor calidad a través de la gobernanza digital.

En Chongqing, el régimen de gobernanza inteligente "1361", que consta de un centro urbano de operaciones y gobernanza digital para los distintos niveles de los departamentos gubernamentales locales, ayudó a esta ciudad montañosa del suroeste de China a mejorar la eficiencia general de las operaciones urbanas.

En Guangzhou, la fuerza motriz económica del sur de China aprovechó la reforma de los elementos de datos orientada al mercado para impulsar plataformas innovadoras que integran la tecnología digital y los servicios a la economía real.

A partir de su aplicación móvil de servicios gubernamentales "Suihaoban", la ciudad ha establecido un conjunto de servicios que incluye "una red en línea, una ventanilla física y una línea telefónica directa" para crear nuevos motores digitales que permitan una gobernanza resiliente de la ciudad inteligente.

En la metrópolis de Shanghái, al este de China, se creó el "estacionamiento mediante código QR" para reforzar la gobernanza inteligente, permitiendo a los ciudadanos acceder a servicios de estacionamiento cómodos y rápidos con solo usar el "código Suishen" o código de viaje de la ciudad de Shanghái.

Shen Tiyan, decano ejecutivo del Instituto de Gobernanza Urbana de la PKU, afirmó que las ciudades antes mencionadas se distinguen por su gobernanza urbana basada en la tecnología digital, que mejora las condiciones de vida de la población a través de medios digitales y una gobernanza colaborativa multidimensional.

Todo esto responde a la filosofía de gobernanza centrada en las personas y ejemplifica bien el progreso impulsado por la innovación en la modernización de los sistemas y capacidades de gobernanza de las ciudades, añadió Shen.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348348.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827108/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road