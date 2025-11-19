新華絲路：《2025中國超大特大城市治理十大案例》正式發佈

在北京，智慧政務平台「京辦」現已覆蓋全市16個區，能夠助力接訴即辦、社區治理、便民服務等核心場景。

依托京東雲技術，該「管家」式智慧平台已整合600多個應用，旨在通過數字治理進一步推動城市更高質量發展。

在重慶，「1361」智能治理架構包含一個面向各級地方政府部門的城市數字運營治理中心，以幫助這座中國西南部的山城提升城市整體運行效率。

在廣州，這座中國南方經濟中心借助市場化數據要素改革，培育了數字技術與實體經濟深度融合的創新平台。

該市以移動政務應用「穗好辦」為基礎，構建了「一網一窗一號」的服務矩陣，形成了韌性智慧城市治理的新數字引擎。

中國東部大都市上海則推出「掃碼停車」服務，以加強智慧治理。市民僅需使用「隨申碼」或上海乘車碼即可享受便捷、快速的停車服務。

北京大學城市治理研究院執行院長沈體雁表示，上述城市在數字技術賦能、民生痛點破解、多元協同共治等方面呈現出鮮明特色。

沈體雁還表示，這些成果都體現了以人為本的治理理念，很好地詮釋了城市治理體系和治理能力的現代化創新發展。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348348.html

SOURCE 新華絲路