Xinhua Silk Road : les 10 cas chinois les plus marquants en matière de gouvernance des mégapoles en 2025 publiés dimanche

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Au cours d'une conférence d'experts ouverte à Pékin dimanche dernier, 10 cas chinois typiques en matière de gouvernance des mégapoles ont été présentés afin de promouvoir le partage et l'application d'expériences, de modes et de pratiques innovants et d'excellence en matière de gouvernance des mégapoles.

Photo shows a scene of the release of the 10 Chinese cases on mega-city governance.

Les cas ont été sélectionnés conjointement par trois groupes de réflexion, à savoir l'Institut de gouvernance urbaine de l'Université de Pékin (PKU), l'Institut pour le gouvernement et la gouvernance numériques de l'Université Tsinghua, ainsi que le Centre de recherche Xinhua sur le gouvernement numérique.

À Pékin, la plateforme de services intelligents pour les collectivités locales « Jingban » dessert désormais l'ensemble des 16 districts administratifs, permettant d'assurer une réponse immédiate à la réception d'une demande de service, une gouvernance communautaire, un service publique de commodité et d'autres scénarios de service gouvernemental de base.

Soutenue par les technologies JD Cloud, la plateforme intelligente de type « assistant numérique » a intégré plus de 600 applications dans le but de favoriser un développement urbain de meilleure qualité par le biais de la gouvernance numérique.

À Chongqing, le régime de gouvernance intelligente « 1361 », qui comprend un centre de pilotage et de gouvernance numérique urbaine pour différents niveaux de services gouvernementaux locaux, a aidé la ville montagneuse du sud-ouest de la Chine à améliorer l'efficacité opérationnelle urbaine dans son ensemble.

À Guangzhou, la puissance économique du sud de la Chine s'est appuyée sur une réforme des éléments de données orientée vers le marché pour cultiver des plateformes innovantes intégrant la technologie et les services numériques à l'économie réelle.

Sur la base de son application de service gouvernemental mobile « Suihaoban », la ville a établi une matrice de services comprenant « un réseau en ligne, un guichet hors ligne et une hotline » afin de former de nouveaux moteurs numériques pour une gouvernance urbaine résiliente et intelligente.

À Shanghai, métropole de l'est de la Chine, elle a mis au point le « parking par code QR » pour renforcer la gouvernance intelligente, permettant aux habitants d'accéder à des services de stationnement pratiques et rapides en utilisant simplement le « code Suishen » ou le code de voyage de la ville de Shanghai.

Shen Tiyan, doyen exécutif de l'Institut de gouvernance urbaine de la PKU, a déclaré que les villes mentionnées se distinguent par leur gouvernance urbaine fondée sur les technologies numériques, l'amélioration des moyens de subsistance de la population via des moyens numériques et une gouvernance collaborative multidimensionnelle.

Tous ces éléments témoignent de la philosophie de gouvernance centrée sur les personnes et illustrent bien les progrès réalisés grâce à l'innovation dans la modernisation des systèmes et des capacités de gouvernance urbaine, a ajouté M. Shen.

