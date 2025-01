Xinhua Silk Road: Wuliangye, produtor de baijiu chinês, lança novo anúncio 3D na Times Square de Nova York

PEQUIM, 5 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O principal fabricante de baijiu da China, Wuliangye, lançou um novo anúncio 3D na Times Square de Nova York, nos Estados Unidos, transmitindo a mensagem de "harmonia" para o público global no início de 2025.

O anúncio apresenta a marca através de um panda animado e fofo, simbolizando pontes para promover uma cooperação e intercâmbio internacional mais profundos.

Foto mostra um novo anúncio 3D lançado pelo produtor chinês de baijiu, Wuliangye, na Times Square de Nova York, nos Estados Unidos. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como um enviado da amizade para intercâmbios culturais entre a China e países estrangeiros, as imagens fofas do panda são usadas, já que o sudoeste da China, Sichuan, uma área mais conhecida como a terra natal do panda gigante, também é onde se produz a rica fragrância do Wuliangye.

Com a expressão inovadora de "Harmonia na Diversidade", a Wuliangye apresenta o encanto único da cultura chinesa ao mundo, permitindo que os consumidores globais tenham uma compreensão e reconhecimento mais profundos da marca.

Como uma marca representativa de baijiu chinês, a Wuliangye acelerou seu processo de internacionalização e iniciou a turnê global com o tema Harmonia. Estabeleceu três centros fundamentais de marketing na região Ásia-Pacífico, Europa e nas Américas para fortalecer as operações no exterior. A marca também colaborou com grupos de bebidas destiladas renomados mundialmente para lançar produtos adaptados às tendências internacionais, como o novo produto "Wuliangye Ziqidonglai (ar púrpura vem do Oriente)" e apresentou iniciativas inovadoras, como a série "Destined Crystal Life" em parceria com a Swarovski, integrando o patrimônio tradicional com culturas diversas e modernas, promovendo a beleza da cultura tradicional e dotando as marcas de baijiu chinesas com novas conotações.

Em 2024, a Wuliangye expandiu ainda mais sua presença global com 21 novos mercados internacionais, abrangendo setores como duty-free, varejo, catering, comércio eletrônico e canais especiais. A Wuliangye também colaborou com o Campari Group na criação de coquetéis inovadores e lançou o "Wuliang Highball" para oferecer aos consumidores globais opções mais diversificadas.

Ressalta-se que a Wuliangye tem sido sucessivamente listada entre as "500 Marcas Mais Valiosas do Mundo", "50 Marcas de Bebidas Destiladas Mais Valiosas do Mundo" e "500 Marcas Mais Valiosas da Ásia". Em dezembro de 2024, a lista das "500 Marcas Mais Valiosas do Mundo" divulgada pela World Brand Lab destacou a Wuliangye mais uma vez, pelo oitavo ano consecutivo, com o aumento da classificação da marca liderando setor de bebidas alcoólicas. Além disso, a empresa também foi listada como uma das 50 marcas chinesas mais queridas pelos estrangeiros, ganhando reconhecimento mundial por seu profundo patrimônio, sabor suave e qualidade excepcional.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/343863.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590625/Wuliangye1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2590626/Wuliangye2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road