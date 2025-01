Xinhua Silk Road: 우량예, 뉴욕 타임스퀘어에서 3D 광고 시작

베이징 2025년 1월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 대표적인 바이주 제조업체인 우량예(Wuliangye)가 새해 초 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 전 세계 소비자에게 '조화'의 중요성을 알리는 새로운 3D 광고를 시작했다.

우량예는 광고에서 심도 있는 국제 협력과 교류를 촉진하는 다리를 상징하는 귀여운 판다 애니메이션을 통해 브랜드를 소개한다.

중국과 외국 간 문화 교류를 위한 친선 사절로서 판다의 귀여운 이미지를 활용한 이유는 자이언트 판다의 고향으로 가장 잘 알려진 중국 남서부 쓰촨성이 우량예의 풍부한 향의 원천인 지역이기 때문이다.

이 광고에서 우량예는 전 세계 소비자들이 우랑예란 브랜드에 대해 더 깊이 이해하고 인식할 수 있도록 '다양성의 조화(Harmony in Diversity)'라는 혁신적인 표현을 통해 중국 문화만의 특별한 매력을 전 세계에 선보이고 있다.

Photo shows a new 3D advertisement launched by Chinese baijiu producer Wuliangye in New York Times Square, the United States.

중국의 대표적 바이주 브랜드로서 우량예는 전 세계 시장 진출을 가속하는 가운데 조화를 주제로 한 글로벌 투어를 시작했다. 해외 사업을 강화하기 위해 아시아•태평양, 유럽, 미주 지역에 3개의 핵심 마케팅 센터를 설립함과 동시에 세계적인 유명 주류 회사와 협력해 새로운 제품인 '우량예 즈치둥라이(Wuliangye Ziqidonglai)'와 같은 국제적 트렌드에 맞는 제품을 출시했다. 즈치둥라이는 '상서로운 기운이 동쪽에서 온다'는 뜻이다. 또한 주얼리 브랜드인 스와로브스키(Swarovski)와 협력해 전통 유산과 세련되고 다양한 문화를 결합한 '운명의 크리스털 라이프(Destined Crystal Life)' 시리즈 같은 혁신적인 이니셔티브를 도입해 전통문화의 아름다움을 홍보하고 다양한 중국 바이주 브랜드에 새로운 의미를 부여했다.

우랑예는 2024년에는 면세점, 소매점, 케이터링, 전자상거래, 특별 채널 등에 걸쳐 21곳의 새로운 해외 시장을 개척하며 글로벌 입지를 더욱 확대했다. 또한 세계적인 주류회사인 캄파리 그룹(Camapri Group)과 혁신적인 칵테일 제조에 협력하고, 전 세계 소비자들에게 더 다양한 선택지를 제공하기 위해 '우량예 하이볼(Wuliang Highball)'을 출시했다.

우랑예는 '글로벌 500대 가장 가치 있는 브랜드(Global 500 Most Valuable Brands)', '전 세계 50대 가장 가치 있는 증류주 브랜드(Top 50 Most Valuable Spirits Brands Globally)', '아시아 500대 가장 가치 있는 브랜드(Asia's 500 Most Valuable Brands)'에 연이어 선정되는 영예를 안았다. 2024년 12월에는 글로벌 브랜드 컨설팅 기관인 월드브랜드랩(World Brand Lab)이 발표한 '세계 500대 가장 가치 있는 브랜드(World's 500 Most Valuable Brands)' 명단에 8년 연속 이름을 올렸을 뿐만 아니라 브랜드 순위 상승으로 주류 업계를 선도하고 있음을 보여줬다. 또한 우량예는 외국인이 뽑은 가장 선호하는 50대 중국 브랜드에 포함되면서 깊은 전통, 부드러운 맛, 뛰어난 품질로 전 세계적으로 인정을 받았다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/343863.html

SOURCE Xinhua Silk Road