Xinhua Silk Road : Wuliangye, le producteur chinois de baijiu, lance une nouvelle publicité en 3D sur Times Square à New York

PÉKIN, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le principal fabricant chinois de baijiu, Wuliangye, lance une nouvelle publicité en 3D sur Times Square à New York, aux États-Unis, envoyant un message d'« harmonie » au public mondial en ce début d'année 2025.

La publicité présente la marque par l'intermédiaire d'un adorable panda animé, symbolisant des passerelles destinées à favoriser une coopération et des échanges internationaux plus profonds.

Photo shows a new 3D advertisement launched by Chinese baijiu producer Wuliangye in New York Times Square, the United States. Wuliangye2

En tant qu'ambassadeur de l'amitié pour les échanges culturels entre la Chine et les pays étrangers, le panda se trouve dans le sud-ouest de la Chine, dans la région du Sichuan, connue pour être le berceau du panda géant, et comme lieu de production du parfum de Wuliangye.

Avec l'expression innovante « Harmonie dans la diversité », Wuliangye présente le charme unique de la culture chinoise au monde entier, permettant ainsi aux consommateurs internationaux de mieux comprendre et reconnaître la marque.

En tant que marque représentative de baijiu chinois, Wuliangye a accéléré sa mondialisation et a lancé la tournée mondiale sur le thème de l'harmonie. Elle a établi trois centres de commercialisation clés dans la région Asie-Pacifique, en Europe et dans les Amériques afin de renforcer ses activités à l'étranger. La marque a également collaboré avec des groupes de spiritueux de renommée mondiale pour lancer des produits adaptés aux tendances internationales, tels que le nouveau produit « Wuliangye Ziqidonglai (l'air violet vient de l'Est) » et a lancé des initiatives inédites telles que la série « Destined Crystal Life » en partenariat avec Swarovski, intégrant l'héritage traditionnel à des cultures diverses et à la mode, promouvant la beauté de la culture traditionnelle et dotant les marques chinoises de baijiu de nouvelles connotations.

En 2024, Wuliangye a poursuivi l'expansion de son réseau mondial avec 21 nouveaux marchés d'outre-mer déployés avec des canaux hors taxes, de vente au détail, de restauration, de commerce électronique et spécialisés. Wuliangye a également collaboré avec le groupe Camapri sur la préparation de cocktails innovants et a lancé le « Wuliang Highball » pour offrir aux consommateurs du monde entier des choix plus diversifiés.

Il est à noter que Wuliangye a figuré successivement dans les listes « Global 500 Most Valuable Brands », « Top 50 Most Valuable Spirits Brands Globally » et « Asia's 500 Most Valuable Brands ». En décembre 2024, la liste des « 500 marques les plus précieuses du monde » publiée par World Brand Lab a vu Wuliangye à nouveau honoré pour la huitième année consécutive, l'augmentation du classement de la marque plaçant celle-ci en tête de l'industrie des spiritueux. L'entreprise a également été classée parmi les 50 marques chinoises les plus appréciées par les étrangers, ce qui lui a valu d'être reconnue dans le monde entier pour son vaste héritage, sa saveur délicate et sa qualité exceptionnelle.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/343863.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590588/Wuliangye1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2590589/Wuliangye2.jpg