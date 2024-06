Yaber apresenta o projetor T2/T2 Plus: o projetor portátil definitivo para entretenimento ao ar livre

NOVA YORK, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Yaber, pioneira em projetores de entretenimento, anuncia o lançamento global do projetor T2/T2 Plus. Este inovador projetor portátil alimentado por bateria apresenta resolução nativa de 1080P e qualidade de áudio excepcional, alcançada através de uma parceria estreita com a JBL. Com baterias embutidas, a Série T2 é perfeita para maratonas de filmes, viagens de acampamento e reuniões ao ar livre.

Yaber Projector T2

A série de projetores T2/T2 Plus apresenta 450 lúmens ANSI de brilho e resolução nativa de 1080P, proporcionando imagens nítidas e detalhadas. Tecnologias inteligentes de autocorreção garantem uma operação perfeita sem ajustes manuais. Além disso, equipados com dois alto-falantes JBL e suporte a Dolby Audio, os projetores T2/T2 Plus proporcionam uma experiência de som equilibrada e imersiva.

A Série T2 suporta até 2,5 horas de reprodução de vídeo ou 18 horas de música conectada por Bluetooth. O projetor inclui uma alça funcional para portabilidade e estabilidade como um suporte. Pode inclinar o projetor até 15° para um alcance de projeção extra. O T2 Plus acompanha um dongle do Google TV e controle remoto com suporte ao Google Assistant, para acessar mais de 7.000 aplicativos. O T2 é exclusivo online, com opções para compra complementar do dongle.

Disponibilidade e preços

O Yaber T2/T2 Plus será lançado no mercado dos EUA em 25 de junho de 2024 (EST), com disponibilidade global subsequente. O Yaber T2 começa em US$ 299, enquanto o Yaber T2 Plus começa em US$ 349. Os preços podem variar de acordo com o período e o país.

Para adquirir o Yaber T2, visite a loja da Amazon nos EUA, onde estão disponíveis atividades de personalização e descontos exclusivos. Para comprar o Yaber T2 plus, visite o site oficial da Yaber (www.yaber.com) ou lojas físicas próximas.

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber é pioneira em projetores de entretenimento, tendo entregue com sucesso mais de dois milhões de unidades a entusiastas em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Notavelmente, a Yaber foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Red Dot Award, o Yanko Design Award e o CES Innovation Award 2024.

A Yaber está empenhada em ultrapassar os limites da excelência auditiva e visual. Cada projetor Yaber é criado para oferecer experiências excepcionais, incorporando uma busca pela perfeição e oferecendo aos usuários uma excelente qualidade audiovisual, bem como uma jornada enriquecedora de autotranscendência contínua.

Para mais informações, visite www.yaber.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

FONTE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED