Yaber predstavuje projektor T2/T2 Plus: Dokonalý prenosný projektor pre zábavu v exteriéri

NEW YORK, 26. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Yaber, priekopník projektorov pre zábavu, ohlasuje globálne uvedenie projektora T2/T2 Plus na trh. Tento inovatívny prenosný projektor napájaný batériou ponúka natívne rozlíšenie 1080 P a vynikajúcu kvalitu zvuku dosiahnutú vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou JBL. Séria T2 so zabudovanými batériami je ideálna na filmové maratóny, kempingové výlety a stretnutia v prírode.

Yaber Projector T2

Séria projektorov T2/T2 Plus ponúka jas 450 ANSI lúmenov a natívne rozlíšenie 1080 P, ktoré poskytujú jasný a detailný obraz. Inteligentné technológie automatickej korekcie zaisťujú bezproblémovú prevádzku bez manuálneho nastavovania. Okrem toho sú projektory T2/T2 Plus vybavené duálnymi reproduktormi JBL a podporou Dolby Audio, takže poskytujú vyvážený a pohlcujúci zvukový zážitok.

Séria T2 podporuje až 2,5 hodiny prehrávania videa alebo 18 hodín hudby s pripojením cez Bluetooth. Projektor obsahuje funkčnú rukoväť na prenášanie a stabilitu ako stojan. Projektor je možné nakloniť až do 15° pre extra projekčný rozsah. T2 Plus sa dodáva s Google TV Dongle a diaľkovým ovládaním, ktoré podporuje funkciu Google Assistant s prístupom k viac ako 7 000 aplikáciám. T2 je určený exkluzívne online s možnosťami zakúpenia hardvérového kľúča.

Dostupnosť a cena

Yaber T2/T2 Plus bude po prvýkrát uvedený na americkom trhu 25. júna 2024 (est) a následne bude dostupný na celom svete. Cena Yaber T2 začína na 299 USD, zatiaľ čo cena Yaber T2 Plus bude od 349 USD. Ceny sa môžu líšiť podľa od času a krajiny.

Ak si chcete kúpiť Yaber T2, navštívte obchod Amazon US, kde sú k dispozícii exkluzívne možnosti prispôsobenia a zľavy. Ak si chcete kúpiť Yaber T2 plus, navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti Yaber (www.yaber.com) alebo kamenné obchody vo svojom okolí.

O spoločnosti Yaber

Spoločnosť Yaber, založená v roku 2018, je priekopníkom projektorov pre zábavu a úspešne ich dodala už viac ako dva milióny kusov nadšencom vo viac ako 120 krajinách a regiónoch po celom svete. Spoločnosť Yaber získala prestížne ocenenia vrátane Red Dot Award, Yanko Design Award a CES Innovation Award 2024.

Spoločnosť Yaber sa snaží posúvať hranice vizuálnej aj zvukovej excelentnosti. Každý projektor Yaber je navrhnutý tak, aby poskytoval výnimočné zážitky, stelesňoval snahu o dokonalosť a ponúkal používateľom vynikajúcu audiovizuálnu kvalitu, ako aj obohacujúcu cestu neustáleho prekonávania vlastných hraníc.

Viac informácií nájdete na stránke www.yaber.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg