Yaber представляет T2/T2 Plus: совершенный портативный проектор для развлечений на воздухе

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YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED

Jun 26, 2024, 10:55 ET

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yaber, новатор в области производства развлекательных проекторов, объявляет о глобальном выпуске проектора T2/T2 Plus. Этот инновационный портативный проектор с питанием от батарей имеет собственное разрешение 1080P и превосходное качество звука, достигнутое благодаря тесному партнерству с компанией JBL. Серия проекторов T2 со встроенными аккумуляторными батареями идеально подходит для киномарафонов, кемпингов и собраний на свежем воздухе.

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Yaber Projector T2
Yaber Projector T2

Серия проекторов T2/T2 Plus обладает яркостью 450 люменов ANSI и собственным разрешением 1080P, что обеспечивает четкие и детальные изображения. Интеллектуальные технологии автокоррекции обеспечивают целостную работу без ручной регулировки. Кроме того, оснащенные двойными динамиками JBL с поддержкой Dolby Audio проекторы T2/T2 Plus обеспечивают сбалансированный и объемный звук.

Серия T2 поддерживает до 2,5 часов воспроизведения видео или 18 часов воспроизведения музыки по соединению Bluetooth. Проектор включает в себя функциональную ручку для удобства переноски и устойчивости в качестве подставки. Она позволяет наклонять проектор на 15° для расширения диапазона проецирования. Проектор T2 Plus поставляется с ключом Google TV и пультом дистанционного управления с поддержкой помощника Google Ассистент для доступа к более чем 7000 приложений. Модель T2 — это эксклюзивное онлайн-предложение с возможностью дополнительной покупки ключа.

Наличие и цены

Модель Yaber T2/T2 Plus выходит на рынок США 25 июня 2024 года (восточный часовой пояс США), после чего станет доступна по всему миру. Цены на модель Yaber T2 начинаются с 299 долларов США, а на модель Yaber T2 Plus — с 349 долларов США. Цены могут изменяться с течением времени и в зависимости от страны.

Чтобы приобрести проектор Yaber T2, посетите магазин Amazon в США, где доступны эксклюзивные акции по индивидуальной комплектации и скидки. Чтобы приобрести модель Yaber T2 plus, посетите официальный веб-сайт Yaber (www.yaber.com) или ближайшие физические магазины.

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.yaber.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg 

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