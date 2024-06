Yaber prezentuje projektor T2/T2 Plus: szczytowe osiągnięcie w segmencie przenośnych projektorów plenerowych

NOWY JORK, 26 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Yaber, pionier na rynku projektorów plenerowych, ogłasza światową premierę modelu T2/T2 Plus. Ten nowatorski przenośny projektor zasilany jest bateriami, a wyróżnia go natywna rozdzielczość 1080P oraz doskonała jakość dźwięku uzyskana dzięki współpracy z JBL. Projektory z serii T2 posiadają wbudowane baterie, co sprawia, że idealnie nadają się na maratony filmowe, biwaki czy imprezy plenerowe.

Yaber Projector T2

Projektor z serii T2/T2 Plus wyróżnia się jasnością na poziomie 450 ANSI lumenów oraz rozdzielczością natywną 1080P, dzięki czemu wyświetlany przez niego obraz jest wyraźny i szczegółowy. Technologie inteligentnej autokorekty ułatwiają sprawną obsługę urządzenia bez potrzeby manualnych ustawień. Z kolei za sprawą dwóch głośników JBL w standardzie Dolby Audio projektory T2/T2 Plus zapewniają zrównoważony i immersyjny dźwięk.

Urządzenie pozwala na 2,5 godziny odtwarzania filmów lub 18 godzin odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Projektor wyposażono w praktyczny uchwyt zarówno do noszenia urządzenia, jak i jego stabilizacji. Umożliwia on zmianę nachylenia projektora w zakresie do 15 st., zwiększając zasięg projekcji. T2 Plus sprzedawany jest w pakiecie z kluczem sprzętowym z Google TV oraz pilotem obsługującym Asystenta Google z dostępem do ponad 7 tys. aplikacji. T2 można nabyć wyłącznie online z opcją dokupienia klucza sprzętowego.

Dostępność i ceny

Yaber T2/T2 Plus zadebiutuje na rynku USA dnia 25 czerwca 2024 r. czasu wschodnioamerykańskiego (EST), a światowa premiera nastąpi w późniejszym terminie. Ceny projektorów Yaber T2 zaczynają się od 299 USD, natomiast Yaber T2 Plus można nabyć już od 349 USD. Ceny mogą się różnić w zależności od państwa oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu.

Projektory Yaber T21 można nabyć w amerykańskim sklepie Amazona , który oferuje ekskluzywne rabaty i możliwości customizacji. Projektory Yaber T2 Plus dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Yaber ( www.yaber.com ) oraz w sklepach stacjonarnych.

Yaber

Firma Yaber powstała w 2018 r. i jest pionierem projektorów stosowanych w celach rozrywkowych. Ma ona na koncie sprzedaż ponad 2 mln urządzeń dla użytkowników w przeszło 120 państwach i regionach na całym świecie. Yaber została również wyróżniona prestiżowymi nagrodami, w tym Red Dot Award, Yanko Design Award czy CES Innovation Award 2024.

Jej misją jest wytyczanie nowych granic doskonałości w technologii audiowizualnej. Każdy projektor Yaber konstruowany jest z myślą o dostarczaniu wyjątkowych wrażeń, stanowiąc efekt dążeń do doskonałości i oferując użytkownikom doskonałą jakość obrazu i dźwięku oraz doświadczenie będące podróżą ku transcendencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.yaber.com .

