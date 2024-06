Yaber dévoile le T2 et le T2 Plus, les projecteurs portables ultimes pour le divertissement en plein air

NEW YORK, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, annonce le lancement mondial des projecteurs T2/T2 Plus. Ces projecteurs portables innovants, alimentés par batterie, offrent une résolution native de 1 080P et une qualité audio supérieure, obtenue grâce à un partenariat étroit avec JBL. Avec leurs batteries intégrées, la série T2 est parfaite pour les marathons ciné, le camping et les rassemblements en plein air.

Yaber Projector T2

La série de projecteurs T2/T2 Plus offre une luminosité de 450 ANSI lumens et une résolution native de 1 080P, pour des images claires et détaillées. Les technologies intelligentes d'autocorrection garantissent un fonctionnement sans faille et sans réglages manuels. De plus, équipés de deux haut-parleurs JBL et de la prise en charge Dolby Audio, les projecteurs T2/T2 Plus offrent une expérience sonore équilibrée et immersive.

La série T2 assure jusqu'à 2,5 heures de lecture vidéo ou 18 heures de musique connectée par Bluetooth. Le projecteur est doté d'une poignée fonctionnelle pour la portabilité et la stabilité. Elle permet d'incliner le projecteur jusqu'à 15° pour augmenter la portée de la projection. Le T2 Plus est livré avec un dongle Google TV et une télécommande qui prend en charge l'assistant Google, pour accéder à plus de 7 000 applications. Le T2 est une exclusivité en ligne avec des options d'achat supplémentaires pour le dongle.

Disponibilité et prix

Les Yaber T2/T2 Plus feront leurs débuts sur le marché américain le 25 juin 2024 (EST) et seront disponibles dans le monde entier par la suite. Le Yaber T2 est proposé à partir de 299 USD et le Yaber T2 Plus à partir de 349 USD. Les prix peuvent varier en fonction de l'heure et du pays.

Pour acheter le Yaber T2, visitez la boutique Amazon US, où des options de personnalisation et des réductions exclusives sont disponibles. Pour acheter le Yaber T2 plus, visitez le site officiel de Yaber (www.yaber.com) ou votre revendeur le plus proche.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a notamment reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi.

Pour plus d'informations, consultez le site www.yaber.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447211/Yaber_Projector_T2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg