Yaber Lansir Proyektor T2/T2 Plus: Proyektor Portabel Terbaik untuk Menikmati Hiburan di Area Terbuka

Proyektor T2/T2 Plus memiliki tingkat kecerahan hingga 450 ANSI Lumens dan resolusi 1.080 P sehingga menampilkan tayangan yang jernih dan mendetail. Dengan teknologi pintar auto-correction, proyektor ini mudah digunakan tanpa harus diatur secara manual. Lebih lagi, dilengkapi dua speaker JBL dan dukungan Dolby Audio, proyektor T2/T2 Plus menghasilkan audio yang seimbang dan menarik.

T2 Series dapat memainkan video hingga 2,5 jam atau musik lewat sambungan Bluetooth selama 18 jam. Proyektor ini mencakup handel fungsional agar mudah dibawa ke mana-mana sekaligus memberikan stabilitas sebagai dudukan perangkat. Proyektor ini juga dapat dimiringkan hingga sudut 15° sehingga area proyeksi menjadi lebih luas. T2 Plus dipaketkan dengan Google TV Dongle dan remote control yang mendukung Google Assistant untuk mengakses lebih dari 7.000+ aplikasi. T2 khusus tersedia secara daring dengan opsi tambahan untuk membeli dongle.

Ketersediaan dan Harga Produk

Yaber T2/T2 Plus akan hadir untuk pertama kalinya di pasar Amerika Serikat pada 25 Juni 2024 (EST), disusul pasar global. Yaber T2 dijual dengan harga mulai US$ 299, sedangkan Yaber T2 Plus dengan harga US$ 349. Harga produk bervariasi menurut zona waktu dan negara.

Untuk membeli Yaber T2, Anda dapat mengunjungi gerai Amazon US, serta memperoleh kustomisasi eksklusif dan diskon. Yaber T2 plus tersedia di situs resmi Yaber (www.yaber.com) atau gerai-gerai fisik di sekitar Anda.

Tentang Yaber

Berdiri pada 2018, Yaber menjadi pionir proyektor di segmen hiburan, serta sukses menjual lebih dari dua juta unit produk di lebih dari 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Yaber juga telah memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk Red Dot Award, Yanko Design Award, dan CES Innovation Award 2024.

Yaber berkomitmen membuat terobosan dalam bidang visual dan audio. Setiap proyektor Yaber mewujudkan pengalaman yang luar biasa, melambangkan keunggulan teknologi, serta menawarkan kualitas audiovisual terbaik bagi pengguna. Produk Yaber juga menjadi perangkat ideal untuk menikmati hiburan.

Informasi lebih lanjut tersedia di www.yaber.com

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED