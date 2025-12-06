Yidan Prize Foundation conecta insights globais e experiência local na principal cúpula anual

500 agentes de mudança de mais de 50 países se solidarizam com Hong Kong e cocriam caminhos através da educação

HONG KONG, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Yidan Prize Foundation, fundação filantrópica global com sede em Hong Kong, reuniu mais de 500 educadores, jovens e líderes de ONGs de mais de 50 países em seis continentes para sua cúpula anual de destaque, a Yidan Prize Summit. Em memória daqueles que perderam a vida no incêndio de Tai Po, a comunidade internacional de educação observou um momento de silêncio antes da abertura da Yidan Prize Summit. Representantes locais e internacionais dos setores público, privado e filantrópico também participaram de uma semana de diálogos educacionais. Uma série de eventos paralelos foi realizada em colaboração com parceiros, incluindo a Hong Kong Foundation Exchange, a Lirvana Labs, a Our Hong Kong Foundation, a Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong e o ACNUR – Agência da ONU para os Refugiados.

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators. The Yidan Prize community at the Insight Forum “From Global Opportunities to Local Action: Charting Hong Kong’s Way Forward as an International Education Hub.”

Na Yidan Prize Summit, o Dr. Charles CHEN Yidan, fundador do Yidan Prize, destacou o compromisso da fundação em reunir as pessoas como uma comunidade que ouve e aprende uns com os outros. Ele disse: "Fazemos isso sabendo que o que podemos alcançar juntos supera em muito qualquer coisa que cada um de nós faça sozinho. E estamos cocriando caminhos para um futuro melhor como uma comunidade global de aprendizagem."

Yidan Prize Summit 2025 e uma série de diálogos sobre educação

Com o tema "Educação em uma encruzilhada: cocriando caminhos para um futuro mais brilhante", a Yidan Prize Summit 2025 reuniu mais de 200 educadores, 100 jovens, além de líderes de ONGs e representantes de mais de 40 fundações, 30 universidades e 100 escolas e redes de ensino básico (K–12), ao longo de dois dias. O primeiro dia da cúpula trouxe à tona tópicos críticos, incluindo: Permanecer humano na era da IA, definir as oportunidades e os desafios em torno da edtech, como a sinergia e a colaboração promovem e sustentam a mudança e cultivar a liderança em todos os níveis. Os palestrantes incluem o professor Ju-Ho Lee, ex-presidente em exercício e ministro da Educação da República da Coreia, o Dr. Fengchun Miao, líder da UNESCO em IA e Futuro da Educação, Andreas Schleicher, da OCDE, Sua Excelência Serigne Mbaye Thiam, da GPE e ex-ministro da Educação Nacional do Senegal, e o professor Yongxin Zhu, fundador da New Education Initiative.

O segundo dia da cúpula inspirou muitos com histórias de transformação. Três ganhadores do Yidan Prize, Dra. Rukmini Banerji, Professora Usha Goswami e Angeline Murimirwa, compartilharam seus pontos de virada em suas jornadas para se tornarem agentes de mudança na educação global com a olímpica que virou educadora Yvette Kong e a líder juvenil Anna Yao.

Em torno da cúpula, a Yidan Prize Foundation coorganizou uma série de eventos de troca de conhecimento. Em parceria com a Our Hong Kong Foundation, um fórum de ideias intitulado "Das oportunidades globais à ação local: traçando o caminho de Hong Kong como um Centro Internacional de Educação" reuniu especialistas internacionais da comunidade do Yidan Prize para compartilhar suas opiniões sobre o potencial de Hong Kong e formas de promover a colaboração intercultural e a inovação na educação. A Dra. Jane Lee, presidente da Our Hong Kong Foundation, fez um comentário de abertura ao lado de Bruce Au, secretário-geral da Yidan Prize Foundation.

Promover agentes de mudança na educação

Os laureados do Yidan Prize 2025 receberam oficialmente suas medalhas em 6 de dezembro. Isso marcou o final da série de eventos educacionais em Hong Kong, homenageando as conquistas dos laureados e da comunidade educacional em geral. O laureado do Yidan Prize 2025 em Pesquisa em Educação, Professor Uri Wilensky, compartilhou sua visão de democratizar o pensamento computacional — não como uma habilidade de nicho, mas como uma alfabetização fundamental para todo aprendiz, em qualquer lugar. O laureado do Yidan Prize 2025 em Desenvolvimento da Educação, Mamadou Amadou Ly, compartilhou seu trabalho na África Ocidental, demonstrando como a educação multilíngue desbloqueia potencial, preserva a cultura e molda um futuro mais equitativo.

Nota para os editores

Baixe imagens da Yidan Prize Summit de 2025 e de eventos paralelos aqui.

Sobre a Yidan Prize Foundation:

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor através da educação. Através de seu prêmio e rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação – especificamente, aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é o maior prêmio educacional do mundo que reconhece indivíduos ou equipes que contribuíram expressivamente com a teoria e a prática da educação. Consiste em dois prêmios, trabalhando em harmonia: o Yidan Prize de Pesquisa em Educação e o Yidan Prize de Desenvolvimento da Educação. Eles são projetados para o impacto: os vencedores de cada prêmio recebem um fundo de projeto irrestrito de HK$ 15 milhões ao longo de três anos, ajudando-os a ampliar seu trabalho, bem como uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro de HK$ 15 milhões. O fundo do projeto e o prêmio em dinheiro são compartilhados igualmente com as equipes.

Para mais informações, acesse yidanprize.org ou entre em contato com [email protected].

Encontre-nos @yidanprizeno Facebook, Instagram, X e LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg

FONTE Yidan Prize Foundation