Yidan Prize Foundation conecta insights globais e experiência local na principal cúpula anual
06 dez, 2025, 17:15 GMT
500 agentes de mudança de mais de 50 países se solidarizam com Hong Kong e cocriam caminhos através da educação
HONG KONG, 6 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Yidan Prize Foundation, fundação filantrópica global com sede em Hong Kong, reuniu mais de 500 educadores, jovens e líderes de ONGs de mais de 50 países em seis continentes para sua cúpula anual de destaque, a Yidan Prize Summit. Em memória daqueles que perderam a vida no incêndio de Tai Po, a comunidade internacional de educação observou um momento de silêncio antes da abertura da Yidan Prize Summit. Representantes locais e internacionais dos setores público, privado e filantrópico também participaram de uma semana de diálogos educacionais. Uma série de eventos paralelos foi realizada em colaboração com parceiros, incluindo a Hong Kong Foundation Exchange, a Lirvana Labs, a Our Hong Kong Foundation, a Faculdade de Educação da Universidade de Hong Kong e o ACNUR – Agência da ONU para os Refugiados.
Na Yidan Prize Summit, o Dr. Charles CHEN Yidan, fundador do Yidan Prize, destacou o compromisso da fundação em reunir as pessoas como uma comunidade que ouve e aprende uns com os outros. Ele disse: "Fazemos isso sabendo que o que podemos alcançar juntos supera em muito qualquer coisa que cada um de nós faça sozinho. E estamos cocriando caminhos para um futuro melhor como uma comunidade global de aprendizagem."
Yidan Prize Summit 2025 e uma série de diálogos sobre educação
Com o tema "Educação em uma encruzilhada: cocriando caminhos para um futuro mais brilhante", a Yidan Prize Summit 2025 reuniu mais de 200 educadores, 100 jovens, além de líderes de ONGs e representantes de mais de 40 fundações, 30 universidades e 100 escolas e redes de ensino básico (K–12), ao longo de dois dias. O primeiro dia da cúpula trouxe à tona tópicos críticos, incluindo: Permanecer humano na era da IA, definir as oportunidades e os desafios em torno da edtech, como a sinergia e a colaboração promovem e sustentam a mudança e cultivar a liderança em todos os níveis. Os palestrantes incluem o professor Ju-Ho Lee, ex-presidente em exercício e ministro da Educação da República da Coreia, o Dr. Fengchun Miao, líder da UNESCO em IA e Futuro da Educação, Andreas Schleicher, da OCDE, Sua Excelência Serigne Mbaye Thiam, da GPE e ex-ministro da Educação Nacional do Senegal, e o professor Yongxin Zhu, fundador da New Education Initiative.
O segundo dia da cúpula inspirou muitos com histórias de transformação. Três ganhadores do Yidan Prize, Dra. Rukmini Banerji, Professora Usha Goswami e Angeline Murimirwa, compartilharam seus pontos de virada em suas jornadas para se tornarem agentes de mudança na educação global com a olímpica que virou educadora Yvette Kong e a líder juvenil Anna Yao.
Em torno da cúpula, a Yidan Prize Foundation coorganizou uma série de eventos de troca de conhecimento. Em parceria com a Our Hong Kong Foundation, um fórum de ideias intitulado "Das oportunidades globais à ação local: traçando o caminho de Hong Kong como um Centro Internacional de Educação" reuniu especialistas internacionais da comunidade do Yidan Prize para compartilhar suas opiniões sobre o potencial de Hong Kong e formas de promover a colaboração intercultural e a inovação na educação. A Dra. Jane Lee, presidente da Our Hong Kong Foundation, fez um comentário de abertura ao lado de Bruce Au, secretário-geral da Yidan Prize Foundation.
Promover agentes de mudança na educação
Os laureados do Yidan Prize 2025 receberam oficialmente suas medalhas em 6 de dezembro. Isso marcou o final da série de eventos educacionais em Hong Kong, homenageando as conquistas dos laureados e da comunidade educacional em geral. O laureado do Yidan Prize 2025 em Pesquisa em Educação, Professor Uri Wilensky, compartilhou sua visão de democratizar o pensamento computacional — não como uma habilidade de nicho, mas como uma alfabetização fundamental para todo aprendiz, em qualquer lugar. O laureado do Yidan Prize 2025 em Desenvolvimento da Educação, Mamadou Amadou Ly, compartilhou seu trabalho na África Ocidental, demonstrando como a educação multilíngue desbloqueia potencial, preserva a cultura e molda um futuro mais equitativo.
Sobre a Yidan Prize Foundation:
A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor através da educação. Através de seu prêmio e rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação – especificamente, aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.
O Yidan Prize é o maior prêmio educacional do mundo que reconhece indivíduos ou equipes que contribuíram expressivamente com a teoria e a prática da educação. Consiste em dois prêmios, trabalhando em harmonia: o Yidan Prize de Pesquisa em Educação e o Yidan Prize de Desenvolvimento da Educação. Eles são projetados para o impacto: os vencedores de cada prêmio recebem um fundo de projeto irrestrito de HK$ 15 milhões ao longo de três anos, ajudando-os a ampliar seu trabalho, bem como uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro de HK$ 15 milhões. O fundo do projeto e o prêmio em dinheiro são compartilhados igualmente com as equipes.
