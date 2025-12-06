Nadace Yidan Prize propojuje na každoročním vrcholném summitu globální poznatky a místní odborné znalosti
Dec 06, 2025, 12:48 ET
Pět set tvůrců změn z více než 50 zemí solidárně podporuje Hongkong a společně vytváří cesty vpřed prostřednictvím vzdělávání
HONGKONG, 6. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Yidan Prize Foundation, globální filantropická nadace se sídlem v Hongkongu, svolala na svůj každoroční vrcholný summit Yidan Prize více než 500 pedagogů, mladých lidí a vedoucích představitelů nevládních organizací z více než 50 zemí šesti kontinentů. Na památku těch, kteří přišli o život při požáru v Tchaj Pcho, držela mezinárodní vzdělávací komunita před zahájením summitu Yidan Prize minutu ticha. Místní a mezinárodní zástupci z veřejného, soukromého a filantropického sektoru se také zúčastnili týdenního dialogu o vzdělávání. Ve spolupráci s partnery, mezi které patřily Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, Fakulta pedagogiky Hongkongské univerzity a UNHCR – Agentura OSN pro uprchlíky, se konala řada doprovodných akcí.
Na summitu Yidan Prize zdůraznil zakladatel ceny Yidan Prize, Dr. Charles CHEN Yidan, závazek nadace spojovat lidi do komunity, kde si účastníci navzájem naslouchají a učí se od sebe. Řekl: „Děláme to s vědomím, že to, čeho můžeme dosáhnout společně, daleko převyšuje cokoli, čeho můžeme dosáhnout každý sám. A jako globální učící se komunita společně vytváříme cesty k lepší budoucnosti."
Summit Yidan Prize 2025 a série dialogů o vzdělávání
Summit Yidan Prize 2025 na téma „Vzdělávání na křižovatce: Společné vytváření cest k lepší budoucnosti" přilákal během dvou dnů více než 200 pedagogů, 100 mladých lidí, vedoucí představitele nevládních organizací a zástupce více než 40 nadací, 30 univerzit a 100 základních a středních škol a sítí. První den summitu se zaměřil na kritická témata, mezi která patřily: zůstat člověkem v éře umělé inteligence, definování příležitostí a výzev v oblasti vzdělávacích technologií, jak synergie a spolupráce pohánějí a udržují změnu a pěstování vedení na všech úrovních. Mezi řečníky byli profesor Ju-Ho Lee, bývalý úřadující prezident a ministr školství Korejské republiky, Dr. Fengchun Miao, vedoucí UNESCO pro AI a budoucnost vzdělávání, Andreas Schleicher z OECD, Serigne Mbaye Thiam z Globálního partnerství pro vzdělávání a bývalý ministr národního školství Senegalu a profesor Yongxin Zhu, zakladatel Nové vzdělávací iniciativy.
Druhý den summitu inspiroval mnoho lidí příběhy o proměně. Tři laureáti ceny Yidan Prize, Dr. Rukmini Banerji, profesorka Usha Goswamiová a Angeline Murimirwová, se podělili o své zlomové okamžiky na cestě k tomu, aby se stali globálními tvůrci změn ve vzdělávání, s olympijskou vítězkou a nyní pedagožkou Yvette Kongovou a mladou vůdčí osobností Annou Yao.
V rámci summitu spolupořádala nadace Yidan Prize řadu akcí zaměřených na výměnu znalostí. Ve spolupráci s nadací Our Hong Kong se konalo fórum s názvem „Od globálních příležitostí k místním akcím: Nastavení cesty Hongkongu vpřed jako mezinárodního vzdělávacího centra", na kterém se sešli mezinárodní odborníci z komunity Yidan Prize, aby se podělili o své názory na potenciál Hongkongu a způsoby, jak podpořit mezikulturní spolupráci a inovace ve vzdělávání. Dr. Jane Leeová, prezidentka nadace Our Hong Kong, pronesla úvodní projev společně s Brucem Au, generálním tajemníkem nadace Yidan Prize.
Podpora tvůrců změn ve vzdělávání
Laureáti ceny Yidan Prize 2025 oficiálně převzali 6. prosince své medaile. Tím byla završena série vzdělávacích akcí v Hongkongu, které ocenily úspěchy laureátů a širší vzdělávací komunity. Laureát ceny Yidan Prize 2025 za výzkum ve vzdělávání, profesor Uri Wilensky, se podělil o svou vizi demokratizace počítačového myšlení – ne jako specializované dovednosti, ale jako základní gramotnosti pro každého studenta kdekoli na světě. Laureát ceny Yidan Prize 2025 za rozvoj vzdělávání, Mamadou Amadou Ly, se podělil o svou práci v západní Africe a ukázal, jak vícejazyčné vzdělávání uvolňuje potenciál, zachovává kulturu a formuje spravedlivější budoucnost.
O nadaci Yidan Prize:
Yidan Prize Foundation je globální filantropická nadace, jejímž posláním je vytvářet lepší svět vzděláváním. Prostřednictvím své ceny a sítě inovátorů podporuje Yidan Prize nápady a postupy ve vzdělávání, konkrétně ty, které mají moc pozitivně změnit životy a společnost.
Cena Yidan Prize je nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání, které vyznamenává jednotlivce nebo týmy, jež významně přispěly k teorii a praxi vzdělávání. Skládá se ze dvou cen, které fungují v harmonii: ceny Yidan Prize za výzkum ve vzdělávání a ceny Yidan Prize za rozvoj vzdělávání. Jsou navrženy tak, aby měly dopad: laureáti každé ceny obdrží neomezený projektový fond ve výši 15 milionů hongkongských dolarů na tři roky, který jim pomůže rozšířit jejich práci, stejně jako zlatou medaili a peněžní odměnu ve výši 15 milionů hongkongských dolarů. Projektový fond a peněžní odměna se u týmů dělí rovným dílem.
