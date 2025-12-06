Nadácia Yidan Prize Foundation spája globálne poznatky a lokálne odborné znalosti na každoročnom vlajkovom summite
Dec 06, 2025, 12:44 ET
500 aktérov zmien z viac ako 50 krajín vyjadruje solidaritu s Hongkongom a spoločne vytvára priestor pre ďalšie smerovanie prostredníctvom vzdelávania.
HONGKONG, 6. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Nadácia Yidan Prize Foundation, globálna filantropická nadácia so sídlom v Hongkongu, zvolala na svoj každoročný vlajkový summit Yidan Prize viac ako 500 pedagógov, mladých ľudí a vedúcich predstaviteľov mimovládnych organizácií z viac ako 50 krajín zo šiestich kontinentov. Na počesť tých, ktorí prišli o život pri požiari Tai Po, si medzinárodná vzdelávacia komunita pred otvorením summitu Yidan Prize uctila ich pamiatku minútou ticha. Do týždňa dialógov o vzdelávaní sa zapojili aj miestni a medzinárodní zástupcovia z verejného, súkromného a filantropického sektora. Zároveň sa konala séria sprievodných podujatí v spolupráci s partnermi vrátane Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, Pedagogickej fakulty Hongkonskej univerzity a UNHCR – Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.
Na summite Yidan Prize zdôraznil Dr. Charles CHEN Yidan, zakladateľ Yidan Prize, záväzok nadácie spájať ľudí do komunity, ktorá si navzájom načúva a vzájomne sa učí. Povedal: „Robíme to s vedomím, že to, čo dokážeme dosiahnuť spoločne, ďaleko prevyšuje čokoľvek, čo každý z nás dokáže sám. A spoločne vytvárame priestor pre ďalšie smerovanie k lepšej budúcnosti ako globálna vzdelávacia komunita."
Summit Yidan Prize 2025 a séria dialógov o vzdelávaní
Témou „Vzdelávanie na križovatke: spoločne vytvárame priestor pre ďalšie smerovanie k lepšej budúcnosti," spojil summit Yidan Prize 2025 počas dvoch dní viac ako 200 pedagógov, 100 mladých ľudí ako aj vedúcich predstaviteľov mimovládnych organizácií a zástupcov z viac ako 40 nadácií, 30 univerzít a 100 škôl a sietí od materských škôl po 12. ročník stredných škôl. Prvý deň summitu sa zamerali na kľúčové témy vrátane: zostať človekom v dobe umelej inteligencie; definovanie príležitostí a výziev v oblasti vzdelávacích technológií; spôsob, ako synergia a spolupráca poháňajú a udržiavajú zmenu a pestovanie líderstva na každej úrovni. Medzi prednášajúcimi boli profesor Ju-Ho Lee, bývalý úradujúci prezident a minister školstva Kórejskej republiky, Dr Fengchun Miao, vedúci UNESCO pre umelú inteligenciu a budúcnosť vzdelávania, Andreas Schleicher z OECD, jeho excelencia Serigne Mbaye Thiam z GPE a bývalý minister pre národné vzdelávanie Senegalu a profesor Yongxin Zhu, zakladateľ New Education Initiative.
Druhý deň summitu inšpiroval mnohých príbehmi o transformácii. Tri laureátky ceny Yidan Prize, Dr. Rukmini Banerjiová, profesorka Usha Goswamiová a Angeline Murimirwaová, sa podelili o svoje zlomové momenty na ceste k tomu, aby sa stali aktérkami zmien v oblasti globálneho vzdelávania spolu s olympioničkou, ktorá sa stala pedagogičkou, Yvette Kongovou, a mládežníckou líderkou Annou Yaovou.
Nadácia Yidan Prize Foundation spoluorganizovala v súvislosti so summitom sériu podujatí zameraných na výmenu vedomostí. V spolupráci s nadáciou Our Hong Kong Foundation sa koná fórum s názvom „Od globálnych príležitostí k lokálnym činom: ďalšie smerovanie Hongkongu ako medzinárodného vzdelávacieho centra", ktoré spojilo medzinárodných expertov z komunity Yidan Prize, aby sa podelili o svoje názory na potenciál Hongkongu a spôsoby podpory medzikultúrnej spolupráce a inovácií vo vzdelávaní. Úvodný prejav predniesla Dr. Jane Leeová, prezidentka nadácie Our Hong Kong Foundation spolu s Bruceom Auom, generálnym tajomníkom nadácie Yidan Prize Foundation.
Podpora aktérov zmien vo vzdelávaní
Laureáti ceny Yidan Prize za rok 2025 si oficiálne prevzali svoje medaily 6. decembra. Toto podujatie znamenalo záver série vzdelávacích podujatí v Hongkongu, ktoré si uctili úspechy laureátov a širšej vzdelávacej komunity. Laureát ceny Yidan Prize za výskum v oblasti vzdelávania za rok 2025, profesor Uri Wilensky, sa podelil o svoju víziu demokratizácie počítačového myslenia – nie ako výnimočnej zručnosti, ale ako základnej gramotnosti pre každého študenta na celom svete. Laureát ceny Yidan Prize za rozvoj vzdelávania za rok 2025, Mamadou Amadou Ly, sa podelil o svoju prácu v západnej Afrike a demonštroval, ako viacjazyčné vzdelávanie odkrýva potenciál, zachováva kultúru a formuje spravodlivejšiu budúcnosť.
O nadácii Yidan Prize Foundation:
Nadácia Yidan Prize Foundation je globálna filantropická nadácia, ktorej poslaním je vytvárať lepší svet prostredníctvom vzdelávania. Nadácia Yidan Prize Foundation prostredníctvom svojej ceny a siete inovátorov podporuje nápady a postupy vo vzdelávaní – konkrétne tie, ktoré majú potenciál pozitívne meniť životy a spoločnosť.
Yidan Prize je najvyššie svetové ocenenie v oblasti vzdelávania, ktoré sa udeľuje jednotlivcom alebo tímom, ktoré významne prispeli k teórii a praxi vzdelávania. Pozostáva z dvoch cien, ktoré sa navzájom dopĺňajú: Yidan Prize za výskum vzdelávania a Yidan Prize za rozvoj vzdelávania. Sú navrhnuté tak, aby mali zmysel: laureáti každej z cien získajú neobmedzený projektový fond vo výške 15 miliónov hongkonských dolárov (HKD) na obdobie troch rokov, čo im pomôže rozšíriť ich prácu, ako aj zlatú medailu a finančnú odmenu vo výške 15 miliónov HKD. Projektový fond a peňažná odmena sa delia rovnakým dielom v rámci tímov.
