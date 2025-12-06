Yidan Prize Foundation conecta conocimientos globales y experiencia local en su emblemática cumbre anual

500 impulsores del cambio de más de 50 países se solidarizan con Hong Kong y crean en conjunto caminos hacia el futuro a través de la educación

HONG KONG, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Yidan Prize Foundation, la fundación filantrópica mundial con sede en Hong Kong, convocó a más de 500 educadores, jóvenes y líderes de diversas ONG de más de 50 países de los seis continentes para su emblemática cumbre anual, la Yidan Prize Summit. En recuerdo de quienes perdieron la vida en el incendio de Tai Po, la comunidad educativa internacional guardó un momento de silencio antes de la inauguración de la Yidan Prize Summit. Representantes locales e internacionales de los sectores público, privado y filantrópico también participaron en la semana de diálogos educativos. Se llevaron a cabo una serie de eventos paralelos en colaboración con socios, incluidos Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En la Yidan Prize Summit, el Dr. Charles CHEN Yidan, fundador del Yidan Prize, destacó el compromiso de la fundación de unir a las personas como una comunidad que escucha y aprende mutuamente. Afirmó: "Hacemos esto sabiendo que lo que podemos lograr juntos supera con creces cualquier cosa que hagamos cada uno por separado. Y estamos creando de forma conjunta caminos hacia un futuro más prometedor como comunidad de aprendizaje a nivel mundial".

Yidan Prize Summit 2025 y una serie de diálogos educativos

Con el tema "La educación en una encrucijada: creando caminos hacia un futuro más prometedor de manera conjunta" , la Yidan Prize Summit 2025 reunió a más de 200 educadores y 100 jóvenes, así como líderes de ONG y representantes de más de 40 fundaciones, 30 universidades y 100 escuelas y redes K–12, a lo largo de dos días. El primer día de la cumbre se centró en temas cruciales, como: mantener la humanidad en la era de la IA, definir las oportunidades y los desafíos en torno a la tecnología educativa, cómo la sinergia y la colaboración impulsan y sustentan el cambio, y cultivar el liderazgo en todos los niveles. Entre los oradores se encuentran el profesor Ju-Ho Lee, expresidente interino y ministro de Educación de la República de Corea, el Dr. Fengchun Miao, responsable de IA y Futuro de la Educación de la UNESCO, Andreas Schleicher, de la OCDE, Su Excelencia Serigne Mbaye Thiam, de la GPE y exministro de Educación Nacional de Senegal, y el profesor Yongxin Zhu, fundador de la New Education Initiative.

El segundo día de la cumbre inspiró a muchos con historias de transformación. Tres galardonadas con el Yidan Prize, la Dra. Rukmini Banerji, la profesora Usha Goswami y Angeline Murimirwa compartieron momentos decisivos de las experiencias que las llevaron a ser impulsoras del cambio en la educación mundial, junto a la exatleta olímpica convertida en educadora, Yvette Kong, y la líder juvenil, Anna Yao.

En torno a la cumbre, la Yidan Prize Foundation coorganizó una serie de eventos de intercambio de conocimientos. En colaboración con Our Hong Kong Foundation, un foro informativo titulado "De las oportunidades globales a la acción local: trazando el camino a seguir por Hong Kong como centro educativo internacional" reunió a expertos internacionales de la comunidad del Yidan Prize para compartir sus puntos de vista sobre el potencial de Hong Kong y las formas de promover la colaboración intercultural y la innovación en educación. La Dra. Jane Lee, presidenta de Our Hong Kong Foundation, pronunció un discurso inaugural junto con Bruce Au, secretario general de la Yidan Prize Foundation.

Defender a los impulsores del cambio en educación

Los galardonados con el Yidan Prize 2025 recibieron oficialmente sus medallas el 6 de diciembre. Este acto marcó el final de la serie de eventos educativos en Hong Kong, en reconocimiento a los logros de los galardonados y de la comunidad educativa en general. El ganador del Yidan Prize en Investigación Educativa 2025, el profesor Uri Wilensky, compartió su visión de democratizar el pensamiento informático, no como una habilidad especializada, sino como una formación básica para los estudiantes de todo el mundo. El ganador del Yidan Prize en Desarrollo Educativo 2025, Mamadou Amadou Ly, compartió su trabajo en África Occidental, demostrando cómo la educación multilingüe libera el potencial, preserva la cultura y forja un futuro más equitativo.

