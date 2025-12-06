La Fondation des prix Yidan met en relation les connaissances mondiales et l'expertise locale lors de son sommet phare annuel

500 acteurs du changement venus de plus de 50 pays sont solidaires de Hong Kong et ouvrent des voies ensemble grâce à l'éducation.

HONG KONG, 6 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Fondation des prix Yidan, fondation philanthropique mondiale basée à Hong Kong, a réuni plus de 500 éducateurs, jeunes et dirigeants d'ONG venus de plus de 50 pays de tous les continents à l'occasion de son sommet phare annuel, le Sommet des Prix Yidan. En mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans l'incendie de Tai Po, le monde de l'éducation a observé un moment de silence avant l'ouverture du Sommet des Prix Yidan. Des représentants locaux et internationaux des secteurs public, privé et philanthropique ont également participé à une semaine de dialogues sur l'éducation. Une série d'événements parallèles a été organisée en collaboration avec des partenaires, notamment Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, la faculté d'éducation de l'université de Hong Kong et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators. The Yidan Prize community at the Insight Forum “From Global Opportunities to Local Action: Charting Hong Kong’s Way Forward as an International Education Hub.”

Lors du Sommet des Prix Yidan, le Dr Charles CHEN Yidan, fondateur du prix Yidan, a souligné la volonté de la fondation de rassembler les gens au sein d'une communauté à l'écoute et qui apprend les uns des autres. Il a déclaré : « Nous savons parfaitement que ce que nous faisons ensemble dépasse de loin tout ce que nous faisons chacun de notre côté. Nous pouvons tracer ensemble le chemin d'un avenir meilleur en tant que communauté mondiale d'apprentissage ».

Sommet des Prix Yidan 2025 et série de discussions sur l'éducation

Ayant pour thème « L'éducation à la croisée des chemins : tracer ensemble le chemin vers un avenir radieux », le Sommet des Prix Yidan 2025 a rassemblé pendant deux jours plus de 200 éducateurs et 100 jeunes, ainsi que des dirigeants d'ONG et des représentants de plus de 40 fondations, 30 universités et 100 écoles et réseaux de la maternelle à la terminale. La première journée du sommet a permis d'aborder des sujets essentiels, notamment : comment rester humain à l'ère de l'IA, comment détecter les opportunités et relever les défis autour de la technologie éducative, dans quelle mesure la synergie et la collaboration suscitent et soutiennent le changement, et la culture du leadership à tous les niveaux. Parmi les intervenants figurent le professeur Ju-Ho Lee, ancien Président par intérim et Ministre de l'éducation de la République de Corée, le Dr Fengchun Miao, représentant de l'UNESCO pour l'IA et l'avenir de l'éducation, Andreas Schleicher de l'OCDE, S.E. Serigne Mbaye Thiam du GPE et ancien Ministre de l'éducation nationale du Sénégal, et le professeur Yongxin Zhu, fondateur de l'Initiative pour une nouvelle éducation.

Le deuxième jour du sommet a inspiré de nombreux témoignages de transformation. Trois lauréates du prix Yidan, le Dr Rukmini Banerji, le professeur Usha Goswami et Angeline Murimirwa, sont revenues sur leur parcours pour devenir des acteurs du changement dans le domaine de l'éducation mondiale, avec Yvette Kong, athlète olympique devenue éducatrice, et Anna Yao, animatrice de groupes de jeunes.

En marge du sommet, la Fondation des prix Yidan a coorganisé une série d'événements d'échange du savoir. En partenariat avec la Fondation Our Hong Kong, le forum de réflexion intitulé « Des opportunités mondiales à l'action locale : tracer la voie pour faire de Hong Kong le centre du monde de l'éducation » a rassemblé des experts internationaux de la communauté Yidan Prize qui ont partagé leurs points de vue sur le potentiel de Hong Kong et les moyens de favoriser la collaboration interculturelle et l'innovation dans le domaine de l'éducation. Jane Lee, présidente de l'Our Hong Kong Foundation, a prononcé un discours d'ouverture aux côtés de Bruce Au, secrétaire général de la Fondation des prix Yidan.

Promouvoir les acteurs du changement dans l'éducation

Les lauréats du prix Yidan 2025 ont reçu officiellement leurs médailles le 6 décembre. Cet événement a marqué la fin de la série d'événements sur l'éducation à Hong Kong, en l'honneur des réalisations des lauréats et de la communauté éducative au sens large. Le professeur Uri Wilensky, lauréat du prix Yidan 2025 pour la recherche en éducation, a partagé sa vision de la démocratisation de la pensée informatique, non pas comme une compétence de niche, mais comme une compétence fondamentale pour chaque apprenant partout dans le monde. Mamadou Amadou Ly, lauréat du prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation, a fait part de son travail en Afrique de l'Ouest, démontrant comment l'éducation multilingue libère le potentiel, préserve la culture et façonne un avenir plus équitable.

Note aux rédacteurs

Téléchargez les images du sommet des prix Yidan 2025 et des événements parallèles ici.

A propos de la Fondation des Prix Yidan :

La Fondation des prix Yidan est une fondation philanthropique mondiale dont la mission consiste à créer un monde meilleur grâce à l'éducation. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, la Fondation des prix Yidan soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Représentant la plus haute distinction en matière d'éducation, les prix Yidan sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique. Il s'agit de deux prix qui fonctionnent en harmonie : le prix Yidan pour la recherche en éducation et le prix Yidan pour le développement de l'éducation. Ces prix sont conçus pour produire un effet concret : les lauréats de chaque prix reçoivent un fonds de projet non affecté de 15 millions de dollars de Hong Kong sur trois ans pour les aider à développer leur travail, ainsi qu'une médaille d'or et un prix en espèces de 15 millions de dollars de Hong Kong. Le fonds de projet et le prix en espèces sont partagés équitablement entre les équipes.

Pour en savoir plus, consultez le site yidanprize.org ou écrivez à [email protected].

Suivez-nous @yidanprize sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg