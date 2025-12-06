Fundacja Nagrody Yidana na swoim dorocznym flagowym szczycie łączy globalne wnioski z lokalną wiedzą

500 inspiratorów zmian z ponad 50 krajów okazało solidarność z Hongkongiem i pracowało nad wspólnym tworzeniem ścieżek przyszłego rozwoju poprzez edukację

HONGKONG, 6 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidana, organizacja filantropijna z Hongkongu, zgromadziła na dorocznym szczycie nagrody Yidana ponad 500 osób, wśród których znaleźli się edukatorzy, młodzież i liderzy organizacji pozarządowych z ponad 50 krajów na sześciu kontynentach. Aby oddać cześć pamięci tych wszystkich, którzy stracili życie w pożarze Tai Po, członkowie międzynarodowej społeczności edukatorów rozpoczęli szczyt nagrody Yidana minutą ciszy. Do tygodniowej sesji rozmów o edukacji dołączyli lokalni i międzynarodowi przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i filantropijnego. Odbyło się również szereg wydarzeń pobocznych zorganizowanych we współpracy z partnerami, w tym z Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, Wydziałem Edukacji The University of Hong Kong oraz UNHCR - Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit Yvette Kong and Anna Yao from Project Melo moderated a panel with Yidan Prize laureates, Dr Rukmini Banerji, Professor Usha Goswami, and Angeline Murimirwa, about their turning points as educators. The Yidan Prize community at the Insight Forum “From Global Opportunities to Local Action: Charting Hong Kong’s Way Forward as an International Education Hub.”

Podczas szczytu nagrody Yidana, dr Charles Chen Yidan, jej fundator, podkreślił zaangażowanie fundacji w łączenie ludzi w ramach społeczności, która słucha i uczy się od siebie nawzajem. Jak skomentował: „Działamy, wiedząc, że to, co możemy osiągnąć razem dalece przewyższa wszystko, co możemy zrobić sami. Wspólnie wytyczamy ścieżki w kierunku lepszej przyszłości globalnej społeczności edukacji".

Szczyt nagrody Yidana 2025 oraz seria rozmów na temat edukacji

Pod hasłem „Edukacja na rozdrożu: wspólne wytyczanie ścieżek dla lepszej przyszłości", dwudniowy szczyt nagrody Yidana 2025 zgromadził ponad 200 edukatorów, 100 młodych ludzi oraz wielu liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli ponad 40 fundacji, 30 uczelni i 100 szkół oraz sieci szkół podstawowych i średnich. Pierwszego dnia zajęto się następującymi kluczowymi tematami: jak zachować człowieczeństwo w erze sztucznej inteligencji, definiowanie szans i wyzwań w technologiach edukacji, jak synergia i współpraca popycha do zmian i nadaje im trwałość oraz kultywowanie przywództwa na wszystkich szczeblach. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Ju-Ho Lee, były pełniący obowiązki prezydenta i minister edukacji Republiki Korei, dr Fengchun Miao, dyrektor UNESCO ds. AI i Przyszłości Edukacji, Andreas Schleicher z OECD, Serigne Mbaye Thiam z Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji i były minister edukacji narodowej Senegalu, prof. Yongxin Zhu, założyciel New Education Initiative.

Drugi dzień szczytu zainspirował wiele osób historiami o zmianach. Troje laureatów nagrody Yidana - dr Rukmini Banerji, prof. Usha Goswami i Angeline Murimirwa opowiedziało o punktach zwrotnych na swojej drodze do inspirowania globalnych zmian w edukacji olimpijce, która została edukatorką Yvette Kong i liderce młodzieży Annie Yao.

Wokół szczytu Fundacja Nagrody Yidana współorganizowała szereg wydarzeń opartych o wymianę doświadczeń. Stworzone w partnerstwie z Our Hong Kong Foundation forum „Od globalnych możliwości po lokalne działania: droga Hongkongu jako międzynarodowego ośrodka edukacji" zgromadziło międzynarodowych ekspertów ze społeczności nagrody Yidana, którzy podzielili się swoimi opiniami na temat potencjału miasta i sposobów wspierania współpracy międzykulturowej i innowacji w sektorze edukacji. Dr Jane Lee, przewodnicząca Our Hong Kong Foundation, wygłosiła mowę wstępną wspólnie z Bruce'em Au, sekretarzem generalnym Fundacji Nagrody Yidan.

Wspieranie inspiratorów zmian w edukacji

Laureaci Nagrody Yidana 2025 oficjalnie otrzymali swoje medale 6 grudnia. W ten sposób zakończyła się seria wydarzeń edukacyjnych w Hongkongu, a osiągnięcia laureatów i szerszej społeczności edukacyjnej zostały docenione. Zwycięzca nagrody Yidana 2025 za badania nad edukacją, profesor Uri Wilensky, podzielił się swoją wizją demokratyzacji myślenia obliczeniowego - nie jako niszowej umiejętności, ale podstawowej cechy każdego ucznia, niezależnie od miejsca. Zdobywca nagrody Yidana 2025 za rozwój edukacji, Mamadou Amadou Ly, opowiedział o swojej pracy w Afryce Zachodniej, pokazując, jak edukacja wielojęzyczna odblokowuje potencjał, chroni kulturę i kształtuje większą równość w przyszłości.

Pobierz zdjęcia ze szczytu Nagrody Yidana 2025 i wydarzeń pobocznych tutaj.

Fundacja Nagrody Yidana

Fundacja Nagrody Yidana to międzynarodowa organizacja filantropijna, której misją jest kreowanie lepszego świata poprzez edukację. Dzięki nagrodom i sieci innowatorów, Fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji - w szczególności te, które mają potencjał do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.

Nagroda Yidana jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, przyznawanym osobom indywidualnym lub zespołom, którzy zapewnili znaczący wkład w teorię i praktykę edukacji. Składa się z dwóch współgrających ze sobą nagród: nagrody Yidana za badania nad edukacją i nagrody Yidana za rozwój edukacji. Zaprojektowano je w taki sposób, aby wywierały pozytywny wpływ: laureaci każdej nagrody otrzymują nieobarczony ograniczeniami fundusz projektowy w wysokości 15 mln HK$ na okres trzech lat, jako wsparcie na poszerzenie skali swoich działań, jak również złoty medal i nagrodę pieniężną w wysokości 15 mln HK$. Fundusz projektowy i nagroda pieniężna są dzielone po równo pomiędzy członkami zespołów.

Więcej informacji na stronie yidanprize.org lub pod adresem e-mail: [email protected].

Odszukaj @yidanprize w serwisach Facebook, Instagram, X oraz LinkedIn.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg