Fundacja Nagrody Yidana na swoim dorocznym flagowym szczycie łączy globalne wnioski z lokalną wiedzą

Dec 06, 2025, 12:30 ET
500 inspiratorów zmian z ponad 50 krajów okazało solidarność z Hongkongiem i pracowało nad wspólnym tworzeniem ścieżek przyszłego rozwoju poprzez edukację
HONGKONG, 6 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidana, organizacja filantropijna z Hongkongu, zgromadziła na dorocznym szczycie nagrody Yidana ponad 500 osób, wśród których znaleźli się edukatorzy, młodzież i liderzy organizacji pozarządowych z ponad 50 krajów na sześciu kontynentach. Aby oddać cześć pamięci tych wszystkich, którzy stracili życie w pożarze Tai Po, członkowie międzynarodowej społeczności edukatorów rozpoczęli szczyt nagrody Yidana minutą ciszy. Do tygodniowej sesji rozmów o edukacji dołączyli lokalni i międzynarodowi przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i filantropijnego. Odbyło się również szereg wydarzeń pobocznych zorganizowanych we współpracy z partnerami, w tym z Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, Wydziałem Edukacji The University of Hong Kong oraz UNHCR - Agencji ONZ ds. Uchodźców.
Podczas szczytu nagrody Yidana, dr Charles Chen Yidan, jej fundator, podkreślił zaangażowanie fundacji w łączenie ludzi w ramach społeczności, która słucha i uczy się od siebie nawzajem. Jak skomentował: „Działamy, wiedząc, że to, co możemy osiągnąć razem dalece przewyższa wszystko, co możemy zrobić sami. Wspólnie wytyczamy ścieżki w kierunku lepszej przyszłości globalnej społeczności edukacji".
Szczyt nagrody Yidana 2025 oraz seria rozmów na temat edukacji
Pod hasłem „Edukacja na rozdrożu: wspólne wytyczanie ścieżek dla lepszej przyszłości", dwudniowy szczyt nagrody Yidana 2025 zgromadził ponad 200 edukatorów, 100 młodych ludzi oraz wielu liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli ponad 40 fundacji, 30 uczelni i 100 szkół oraz sieci szkół podstawowych i średnich. Pierwszego dnia zajęto się następującymi kluczowymi tematami: jak zachować człowieczeństwo w erze sztucznej inteligencji, definiowanie szans i wyzwań w technologiach edukacji, jak synergia i współpraca popycha do zmian i nadaje im trwałość oraz kultywowanie przywództwa na wszystkich szczeblach. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Ju-Ho Lee, były pełniący obowiązki prezydenta i minister edukacji Republiki Korei, dr Fengchun Miao, dyrektor UNESCO ds. AI i Przyszłości Edukacji, Andreas Schleicher z OECD, Serigne Mbaye Thiam z Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji i były minister edukacji narodowej Senegalu, prof. Yongxin Zhu, założyciel New Education Initiative.
Drugi dzień szczytu zainspirował wiele osób historiami o zmianach. Troje laureatów nagrody Yidana - dr Rukmini Banerji, prof. Usha Goswami i Angeline Murimirwa opowiedziało o punktach zwrotnych na swojej drodze do inspirowania globalnych zmian w edukacji olimpijce, która została edukatorką Yvette Kong i liderce młodzieży Annie Yao.
Wokół szczytu Fundacja Nagrody Yidana współorganizowała szereg wydarzeń opartych o wymianę doświadczeń. Stworzone w partnerstwie z Our Hong Kong Foundation forum „Od globalnych możliwości po lokalne działania: droga Hongkongu jako międzynarodowego ośrodka edukacji" zgromadziło międzynarodowych ekspertów ze społeczności nagrody Yidana, którzy podzielili się swoimi opiniami na temat potencjału miasta i sposobów wspierania współpracy międzykulturowej i innowacji w sektorze edukacji. Dr Jane Lee, przewodnicząca Our Hong Kong Foundation, wygłosiła mowę wstępną wspólnie z Bruce'em Au, sekretarzem generalnym Fundacji Nagrody Yidan.
Wspieranie inspiratorów zmian w edukacji
Laureaci Nagrody Yidana 2025 oficjalnie otrzymali swoje medale 6 grudnia. W ten sposób zakończyła się seria wydarzeń edukacyjnych w Hongkongu, a osiągnięcia laureatów i szerszej społeczności edukacyjnej zostały docenione. Zwycięzca nagrody Yidana 2025 za badania nad edukacją, profesor Uri Wilensky, podzielił się swoją wizją demokratyzacji myślenia obliczeniowego - nie jako niszowej umiejętności, ale podstawowej cechy każdego ucznia, niezależnie od miejsca. Zdobywca nagrody Yidana 2025 za rozwój edukacji, Mamadou Amadou Ly, opowiedział o swojej pracy w Afryce Zachodniej, pokazując, jak edukacja wielojęzyczna odblokowuje potencjał, chroni kulturę i kształtuje większą równość w przyszłości.
Fundacja Nagrody Yidana
Fundacja Nagrody Yidana to międzynarodowa organizacja filantropijna, której misją jest kreowanie lepszego świata poprzez edukację. Dzięki nagrodom i sieci innowatorów, Fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji - w szczególności te, które mają potencjał do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.
Nagroda Yidana jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, przyznawanym osobom indywidualnym lub zespołom, którzy zapewnili znaczący wkład w teorię i praktykę edukacji. Składa się z dwóch współgrających ze sobą nagród: nagrody Yidana za badania nad edukacją i nagrody Yidana za rozwój edukacji. Zaprojektowano je w taki sposób, aby wywierały pozytywny wpływ: laureaci każdej nagrody otrzymują nieobarczony ograniczeniami fundusz projektowy w wysokości 15 mln HK$ na okres trzech lat, jako wsparcie na poszerzenie skali swoich działań, jak również złoty medal i nagrodę pieniężną w wysokości 15 mln HK$. Fundusz projektowy i nagroda pieniężna są dzielone po równo pomiędzy członkami zespołów.
