Yutong Bus T15E apresenta desempenho excepcional da bateria e autonomia no desafio da Finlândia

HELSINKI, Finlândia, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), líder mundial na fabricação de veículos comerciais, concluiu um desafio de resistência ao frio extremo para seu ônibus elétrico de última geração, o T15E, na Finlândia, após testes anteriores do U12 na Noruega e do E18Pro no Cazaquistão. O desafio na Finlândia comprovou, mais uma vez, o desempenho excepcional do T15E em estradas geladas com temperaturas que chegam a -20°C, uma vez que ele superou uma série de testes projetados para explorar todo o potencial de sua segurança, eficiência energética, autonomia, capacidade de fazer curvas e de subir ladeiras em condições extremas.

Partindo de Oulu para Rovaniemi, o T15E percorreu com sucesso um trecho de 250 quilômetros de estradas sinuosas e cobertas de neve, colocando à prova rigorosamente o gerenciamento de energia e o desempenho do veículo elétrico em condições exigentes. Durante o percurso de 2 horas e meia, o T15E demonstrou recursos excepcionais em eficiência da bateria, estabilidade, subida de ladeiras e curvas. Os representantes da mídia, Juho Akseli Käki e Tom Alexander Terjesen, elogiaram o comportamento preciso e a qualidade de condução luxuosa do veículo, ainda mais acentuada pelos assentos com suspensão de última geração e pela iluminação interna com design elegante.

No segundo teste, percorrendo um trajeto de 609,8 quilômetros de Oulu a Helsinque, o T15E concluiu a viagem também a -20°C, com a carga caindo de 100% para 2% e um consumo de energia de apenas 0,94 kWh/km, reafirmando sua capacidade em ambientes de inverno rigoroso.

"Submetido a testes rigorosos em condições de gelo e neve no Ártico, o Yutong T15E comprovou sua capacidade de manter um desempenho estável e autonomia máxima em ambientes extremamente frios", comentou Victor Wang, engenheiro de produto da Yutong Bus. "A autonomia de mais de 600 quilômetros atende às diversas necessidades dos serviços de ônibus premium de longa distância."

O desempenho comprovado do T15E é viabilizado por tecnologias de ponta que permitem um desempenho superior em condições adversas. Sua bateria de alta densidade energética de última geração, com capacidade de 630 kWh, é acoplada a um sofisticado sistema de gerenciamento de aquecimento e resfriamento líquido que otimiza a eficiência nas baixas temperaturas. O motor síncrono de ímã permanente atinge um pico de eficiência de até 97,5%, enquanto os recursos, incluindo a recuperação de energia de frenagem eficiente desenvolvida pela Yutong e o sistema CA de bomba de calor de baixa temperatura, aumentam ainda mais a conservação de energia e a confiabilidade operacional.

Equipado com recursos de carregamento rápido em nível de megawatt, o T15E oferece suporte à recarga completa em pouco mais de uma hora e é compatível com as principais estações de carregamento em toda a Europa, garantindo o máximo de conveniência para os operadores. Os avançados sistemas de segurança, incluindo o Sistema de Frenagem Eletrônica (EBS), o Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) e o Sistema de Aviso de Saída de Faixa (LDWS), reforçam ainda mais o desempenho confiável e eficiente para o transporte de longa distância.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA

