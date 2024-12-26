宇通客車T15E在芬蘭挑戰中展現卓越電池性能和續航能力

芬蘭赫爾辛基2024年12月24日 /美通社/ -- 世界領先的商用車制造商宇通客車(Yutong Bus)（「宇通」，SHA: 600066）近日完成了其高端電動客車T15E在芬蘭極寒環境下的耐力測試。此前，宇通已經在挪威完成了U12車型的測試，並在哈薩克斯坦完成了E18Pro的測試。這次芬蘭的測試再次展示了T15E在零下20°C的極端條件下，在冰雪路面上展現出的卓越性能，包括安全性、能效、續航裡程、轉彎能力和爬坡能力。

從奧盧(Oulu)到羅瓦涅米(Rovaniemi)，T15E成功征服了一段長達250公裡的蜿蜒雪路，充分測試了其在嚴苛條件下的能量管理和性能表現。在長達2.5小時的駕駛過程中，T15E展示了其在電池效率、穩定性、爬坡能力和轉彎能力方面的非凡表現。媒體代表Juho Akseli Käki和Tom Alexander Terjesen對車輛精准的操控性能以及奢華的乘坐體驗給予了高度評價，這種乘坐體驗得益於先進的懸掛座椅以及精致的車內氛圍燈設計。