宇通客車T15E在芬蘭挑戰中展現卓越電池性能和續航能力
新聞提供者Yutong Bus
26 12月, 2024, 11:12 CST
芬蘭赫爾辛基2024年12月24日 /美通社/ -- 世界領先的商用車制造商宇通客車(Yutong Bus)（「宇通」，SHA: 600066）近日完成了其高端電動客車T15E在芬蘭極寒環境下的耐力測試。此前，宇通已經在挪威完成了U12車型的測試，並在哈薩克斯坦完成了E18Pro的測試。這次芬蘭的測試再次展示了T15E在零下20°C的極端條件下，在冰雪路面上展現出的卓越性能，包括安全性、能效、續航裡程、轉彎能力和爬坡能力。
從奧盧(Oulu)到羅瓦涅米(Rovaniemi)，T15E成功征服了一段長達250公裡的蜿蜒雪路，充分測試了其在嚴苛條件下的能量管理和性能表現。在長達2.5小時的駕駛過程中，T15E展示了其在電池效率、穩定性、爬坡能力和轉彎能力方面的非凡表現。媒體代表Juho Akseli Käki和Tom Alexander Terjesen對車輛精准的操控性能以及奢華的乘坐體驗給予了高度評價，這種乘坐體驗得益於先進的懸掛座椅以及精致的車內氛圍燈設計。
在第二階段測試中，T15E從奧盧行駛至赫爾辛基，完成了609.8公裡的長途測試。在零下20°C的環境下，車輛的電量從滿電降至2%，能耗僅為0.94千瓦時/公裡，再次驗證了其在嚴寒環境下的出色續航能力。
宇通客車產品工程師Victor Wang評價道：「通過在北極冰雪條件下的嚴格測試，宇通T15E證明了其在極寒環境中依然能保持穩定性能並實現極限續航能力。超過600公裡的續航能力能夠滿足長途高端客運服務的多樣化需求。」
T15E的卓越表現得益於尖端技術的支持，使其在惡劣條件下也能展現優異性能。車輛搭載的新一代高能量密度電池容量達630千瓦時，並配備了先進的液冷與加熱管理系統，可在低溫環境中優化效率。永磁同步電機的峰值效率高達97.5%，再加上宇通自主研發的高效制動能量回收系統和低溫熱泵空調系統，進一步提升了能量節約與運營可靠性。
T15E具備兆瓦級快速充電能力，可在一小時內完成充電，並兼容歐洲主流充電站，最大限度地為運營商提供便利。此外，電子制動系統(EBS)、電子穩定程序(ESP)以及車道偏離警告系統(LDWS)等先進安全系統，為長途運輸提供了更可靠、更高效的保障。
SOURCE Yutong Bus
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