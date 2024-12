Przeprowadzone w Finlandii testy autokaru Yutong Bus T15E potwierdzają wyjątkową wydajność baterii pojazdu oraz jego zasięg

HELSINKI, Finlandia, 24 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), lider międzynarodowego rynku pojazdów użytkowych, przeprowadziła w Finlandii testy wytrzymałości w skrajnie niskich temperaturach swojego autokaru elektrycznego T15E. Wcześniej próbie poddano również modele U12 (w Norwegii) oraz E18Pro (w Kazachstanie). Testy w Finlandii po raz kolejny udowodniły, że autokary T15E doskonale sprawdzają się na oblodzonych drogach w temperaturach sięgających -20 °C. Pojazd wzorowo przeszedł próby mające na celu wykazać jego potencjał w zakresie bezpieczeństwa, wydajności energetycznej, zasięgu, a także sprawności wjeżdżania w zakręty i jazdy pod górę w ekstremalnych warunkach.

T15E przejechał liczącą 250 km trasę z Oulu do Rovaniemi, z powodzeniem pokonując kręte, pokryte śniegiem drogi i spełniając przy tym rygorystyczne wymogi pracy pojazdu elektrycznego w zakresie zarządzania energią i ogólnej wydajności w trudnych warunkach drogowych. Przez całą trwającą 2,5 godz. trasę autokar T15E spisywał się znakomicie pod względem wydajności baterii, stabilności, jazdy pod górę i wchodzenia w zakręty. Przedstawiciele mediów Juho Akseli Käki i Tom Alexander Terjesen pochwalili precyzję sterowania pojazdem oraz luksusowy komfort jazdy, jaki dają m.in. nowoczesne siedzenia z zawieszeniem czy eleganckie oświetlenie wnętrza pojazdu.

W drugim teście autokar T15E przejechał liczącą 609,8 km trasę z Oulu do Helsinek. Podróż - również odbywającą się w temperaturze -20°C - rozpoczął z naładowaną do pełna baterią. Na koniec trasy poziom jej naładowania wynosił 2%, a zużycie energii wyniosło zaledwie 0,94 kWh/km, co kolejny raz potwierdziło, że pojazd sprawdza się w surowych warunkach zimowych.

„Rygorystyczne testy w arktycznych warunkach oblodzonych i zaśnieżonych dróg potwierdziły stabilną pracę autokarów Yutong T15 na maksymalnie długich trasach w skrajnie zimowych warunkach" - powiedział Victor Wang, inżynier produktu w Yutong Bus. „Zasięg ponad 600 km pozwala spełnić zróżnicowane potrzeby w zakresie usług dalekobieżnego transportu autokarowego w klasie premium".

T15E potwierdził, że doskonale radzi sobie w trudnych warunkach, co jest zasługą przełomowych technologii, jakie w nim zastosowano: nowej generacji baterii o wysokiej gęstości energetycznej i pojemności 630 kWh w połączeniu z zaawansowanym systemem zarządzania chłodzeniem i ogrzewaniem cieczą, które optymalizują wydajność pracy pojazdu w niskich temperaturach. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi osiąga szczytową wydajność na poziomie nawet 97,5%, a funkcje takie jak opracowany przez Yutong układ odzysku energii z hamowania czy klimatyzacja bazująca na niskotemperaturowej pompie ciepła zapewniają dodatkową oszczędność energii i niezawodność pracy.

Autokar T15E wyposażony jest w system szybkiego ładowania megawatowego - kompatybilnego z większością standardowych stacji na terenie całej Europy - dzięki któremu baterię można naładować do pełna już w niewiele ponad godzinę, co maksymalnie podnosi komfort korzystania z pojazdu. Niezawodność i wydajność w transporcie dalekobieżnym dodatkowo zwiększają zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym układy EBS, ESP i LDWS.

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA