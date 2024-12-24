Yutong Bus T15E демонстрирует исключительные характеристики аккумулятора и запас хода в Финляндии

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Yutong Bus

Dec 24, 2024, 17:52 ET

ХЕЛЬСИНКИ, Финляндия, 25 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), ведущий мировой производитель коммерческих транспортных средств, завершила испытание на выносливость в условиях экстремального холода своего высококлассного электрического автобуса T15E в Финляндии после ранее прошедших испытаний модели U12 в Норвегии и модели E18Pro в Казахстане. Испытание в Финляндии еще раз продемонстрировало исключительные характеристики модели T15E на обледенелых дорогах при температурах, падавших до -20 °C, модель отлично прошла серию тестов, направленных на изучение полного потенциала его безопасности, энергоэффективности, запаса хода, поворотов и возможностей восхождения в экстремальных условиях.

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Модель T15E успешно преодолела 250-километровый участок извилистых, заснеженных дорог, от Оулу до Рованиеми, тщательно тестируя управление потреблением энергии и характеристики электромобиля в сложных условиях. На протяжении 2,5 часов езды модель T15E демонстрировала исключительные возможности в плане эффективности работы аккумулятора, устойчивости, подъема на возвышенности и прохождения поворотов. Представители СМИ Юхо Аксели Кяки (Juho Akseli Käki) и Том Александр Терьесен (Tom Alexander Terjesen) высоко оценили точную управляемость автобуса и роскошное качество езды, еще больше подчеркиваемое современными креслами с подвеской и элегантным внутренним освещением.

Во втором тесте на маршруте протяжностью 609,8 км от Оулу до Хельсинки модель T15E завершила путешествие также при -20° C со снижением уровня заряда от полного до двух процентов и потреблением энергии всего 0,94 кВтч/км, подтвердив свои возможности в суровых зимних условиях.

«Благодаря строгим испытаниям в условиях арктического льда и снега модель Yutong T15E доказала свою способность поддерживать стабильные характеристики в экстремально холодных условиях», — прокомментировал Виктор Ванг (Victor Wang), инженер по продукту в компании Yutong Bus. «Запас хода более 600 км отвечает разнообразным потребностям междугородних автобусных служб премиум-класса».

Проверенные характеристики модели T15E подкреплены передовыми технологиями, которые обеспечивают превосходную производительность в неблагоприятных условиях. Ее батарея следующего поколения в высокой плотностью энергии емкостью 630 кВтч сочетается с передовой системой жидкостного охлаждения и отопления, которая оптимизирует эффективность при низких температурах. Синхронный двигатель с постоянным магнитом достигает пиковой эффективности 97,5 %, а такие особенности, как эффективная рекуперация энергии торможения собственной разработки Yutong и низкотемпературная система кондиционирования воздуха на основе теплового насоса, еще больше улучшают энергосбережение и эксплуатационную надежность.

Оснащенная возможностями быстрой зарядки на уровне мегаватт, модель T15E поддерживает полную зарядку всего за один час и совместима с основными зарядными станциями по всей Европе, обеспечивая максимальное удобство для операторов. Передовые системы безопасности, включая электронную тормозную систему (EBS), электронную систему стабилизации (ESP) и систему предупреждения о выходе из полосы движения (LDWS), дополнительно повышают надежность и эффективность дальних перевозок.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA

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