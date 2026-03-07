Zoomlion apresenta equipamentos certificados e personalizados na América do Norte na CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a Companhia"; 1157.HK), apresentou um portfólio de equipamentos e soluções certificados na América do Norte e personalizados para o mercado na CONEXPO-CON/AGG 2026, realizada em Las Vegas, de 3 a 7 de março de 2026, abrangendo maquinário de içamento de engenharia, maquinário para concreto, maquinário de terraplenagem, maquinário de mineração e maquinário de içamento para construção. No primeiro dia da exposição, a empresa concluiu as entregas de produtos e assinou múltiplos acordos de cooperação entre categorias de produtos.

Zoomlion apresenta equipamentos certificados e personalizados na América do Norte na CONEXPO-CONAGG 2026

Todos os equipamentos em exibição estão em conformidade com certificações relevantes da América do Norte, e vários modelos foram desenvolvidos especificamente para atender aos requisitos regulatórios locais e às preferências operacionais. Entre os destaques estava o guindaste ZRT1500V6 para terrenos irregulares, desenvolvido para o mercado norte-americano. O guindaste possui uma braçadeira elíptica de seis seções de 198,5 pés e foi projetado para atender às necessidades regionais de elevação e mobilidade. Seu sistema de contrapeso autocarregável permite que o peso de transporte permaneça dentro dos limites das estradas locais, o que favorece a transferência eficiente entre os canteiros de obras. A cabine do operador ampliada aumenta o conforto e a facilidade de uso no local.

A Zoomlion também apresentou uma série de equipamentos de terraplenagem adaptados para as necessidades da América do Norte, incluindo escavadeiras compactas adequadas para projetos municipais e em espaços confinados, além da grande escavadeira ZE500G projetada para mineração pesada e operações de terraplenagem. A ZE500G está equipada com um motor de alta potência e sistema de resfriamento otimizados para condições exigentes de campo, o que ajuda a melhorar a eficiência da manutenção e a confiabilidade operacional.

Em equipamentos de concreto, um caminhão bombeador configurado com um chassi específico para a América do Norte chamou muita atenção na feira. Com alcance vertical máximo de 151 pés e seções de braço em fibra de carbono projetadas para reduzir peso e aumentar a capacidade de carga efetiva, o modelo reflete o foco da Zoomlion em adaptar configurações de produtos às expectativas locais de desempenho.

Durante todo o dia de abertura, o engajamento dos clientes permaneceu forte, com entregas de equipamentos concluídas no local e novos acordos assinados nos segmentos de guindaste, terraplenagem e máquinas de concreto.

Tan Ruxu, vice-gerente geral da Zoomlion's Overseas Company, disse: "A América do Norte é um mercado importante em nosso desenvolvimento global. Atendemos clientes aqui há quase 20 anos. Nesta exposição, apresentamos equipamentos que obtiveram certificação local e foram personalizados para os requisitos norte-americanos. Continuaremos aprimorando nossas capacidades locais de serviço e suporte para responder de forma mais eficiente às necessidades dos clientes e entregar desempenho confiável do projeto junto com nossos parceiros."

