Zoomlion presenta equipos personalizados y certificados en Norteamérica en CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la Compañía"; 1157.HK), presentó una cartera de equipos y soluciones certificados y personalizados para el mercado norteamericano en CONEXPO-CON/AGG 2026, celebrada en Las Vegas del 3 al 7 de marzo de 2026, que abarca maquinaria de elevación para ingeniería, maquinaria de hormigón, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de minería y maquinaria de elevación para construcción. El primer día de la exposición, la empresa completó las entregas de productos y firmó múltiples acuerdos de cooperación en diversas categorías.

Todos los equipos en exhibición cumplen con las certificaciones pertinentes de Norteamérica, y varios modelos se han desarrollado específicamente para cumplir con los requisitos normativos y las preferencias operativas locales. Entre los productos más destacados se encuentra la grúa todoterreno ZRT1500V6, desarrollada para el mercado norteamericano. La grúa cuenta con una pluma elíptica de seis secciones y 60 metros (198,5 pies) y está diseñada para satisfacer las necesidades regionales de elevación y movilidad. Su sistema de contrapeso autocargable permite que el peso de transporte se mantenga dentro de los límites de las carreteras locales, lo que facilita la reubicación eficiente entre obras. La cabina del operador, de mayor tamaño, mejora la comodidad y la usabilidad en la obra.

Zoomlion también presentó una gama de equipos de movimiento de tierras adaptados a las aplicaciones norteamericanas, incluyendo excavadoras compactas aptas para proyectos municipales y en espacios confinados, así como la excavadora grande ZE500G, diseñada para operaciones de minería pesada y movimiento de tierras. La ZE500G está equipada con un motor de alta potencia y un sistema de refrigeración optimizado para condiciones de campo exigentes, lo que ayuda a mejorar la eficiencia del mantenimiento y la fiabilidad operativa.

En equipos de hormigón, un camión bomba configurado con un chasis específico para Norteamérica atrajo mucha atención en la feria. Con un alcance vertical máximo de 46 metros y secciones de pluma de fibra de carbono diseñadas para reducir el peso y aumentar la capacidad de carga efectiva, el modelo refleja el enfoque de Zoomlion en adaptar las configuraciones de sus productos a las expectativas de rendimiento locales.

Durante la jornada inaugural, la interacción con los clientes se mantuvo sólida, con entregas de equipos completadas en obra y nuevos acuerdos firmados en los segmentos de grúas, movimiento de tierras y maquinaria de hormigón.

Tan Ruxu, subdirector general de la empresa internacional de Zoomlion, afirmó: "Norteamérica es un mercado importante para nuestro desarrollo global. Llevamos casi 20 años atendiendo a nuestros clientes. En esta feria, presentamos equipos que han obtenido la certificación local y se han personalizado para los requisitos de Norteamérica. Seguiremos mejorando nuestras capacidades locales de servicio y soporte para responder de forma más eficiente a las necesidades de los clientes y ofrecer un rendimiento fiable en los proyectos junto con nuestros socios".

