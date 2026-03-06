Zoomlion präsentiert auf der CONEXPO-CONAGG 2026 in Nordamerika zertifizierte und maßgeschneiderte Maschinen

LAS VEGAS, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen"; 1157.HK), präsentierte auf der CONEXPO-CON/AGG 2026, die vom 3. bis 7. März 2026 in Las Vegas stattfand, ein Portfolio an in Nordamerika zertifizierten und marktgerechten Geräten und Lösungen, darunter Hebemaschinen, Betonmaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Bergbaumaschinen und Bauhebemaschinen. Am ersten Tag der Messe schloss das Unternehmen Produktlieferungen ab und unterzeichnete mehrere Kooperationsvereinbarungen für verschiedene Produktkategorien.

Zoomlion Showcases North America-Certified and Customized Equipment at CONEXPO-CONAGG 2026

Alle ausgestellten Maschinen entsprechen den einschlägigen nordamerikanischen Zertifizierungen, und mehrere Modelle wurden speziell entwickelt, um den lokalen behördlichen Anforderungen und betrieblichen Präferenzen gerecht zu werden. Zu den Highlights gehörte der für den nordamerikanischen Markt entwickelte Geländekran ZRT1500V6. Der Kran verfügt über einen sechsteiligen, 198,5 Fuß langen elliptischen Ausleger und ist für die regionalen Anforderungen an Hubkraft und Mobilität ausgelegt. Dank seines selbstladenden Gegengewichtssystems bleibt das Transportgewicht innerhalb der örtlichen Straßenbegrenzungen, was einen effizienten Transport zwischen den Einsatzorten ermöglicht. Die vergrößerte Fahrerkabine erhöht den Komfort und die Nutzbarkeit der Baustelle.

Zoomlion präsentierte außerdem eine Reihe von Erdbewegungsmaschinen, die speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurden, darunter Kompaktbagger für kommunale Projekte und Arbeiten auf engem Raum sowie den Großbagger ZE500G für den Schwerlast-Einsatz im Bergbau und bei Erdarbeiten. Der ZE500G ist mit einem leistungsstarken Motor und einem für anspruchsvolle Einsatzbedingungen optimierten Kühlsystem ausgestattet, was zu einer Verbesserung der Wartungseffizienz und Betriebssicherheit beiträgt.

Bei den Betonmaschinen erregte ein Pumpwagen mit einem speziell für Nordamerika entwickelten Fahrgestell große Aufmerksamkeit auf der Messe. Mit einer maximalen vertikalen Reichweite von 151 Fuß und Auslegerabschnitten aus Kohlefaser, die das Gewicht reduzieren und gleichzeitig die effektive Tragfähigkeit erhöhen, spiegelt das Modell den Fokus von Zoomlion wider, die Produktkonfigurationen an die lokalen Leistungserwartungen anzupassen.

Während des gesamten Eröffnungstages blieb das Kundeninteresse hoch, es wurden Ausrüstungslieferungen vor Ort abgeschlossen und neue Verträge in den Bereichen Krane, Erdbewegungsmaschinen und Betonmaschinen unterzeichnet.

Tan Ruxu, Deputy General Manager von Zoomlion's Overseas Company, erklärte: „Nordamerika ist ein bedeutender Markt für unsere globale Entwicklung. Wir bedienen hier seit fast 20 Jahren Kunden. Auf dieser Fachmesse präsentieren wir Ihnen Geräte, die eine lokale Zertifizierung erhalten haben und an die Anforderungen in Nordamerika angepasst wurden. Wir werden unsere lokalen Service- und Supportleistungen kontinuierlich verbessern, um effizienter auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können und gemeinsam mit unseren Partnern zuverlässige Projektleistungen zu erbringen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927752/9e92f5a42e95141a5e69de55146f30e9.jpg