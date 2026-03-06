Zoomlion、CONEXPO-CON/AGG 2026で北米認証取得済みおよびカスタマイズ機器を展示

ラスベガス、2026年3月7日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （「Zoomlion」または「当社」、1157.HK）は、2026年3月3日から7日までラスベガスで開催されている「CONEXPO-CON/AGG 2026」において、エンジニアリング用揚重機械、コンクリート機械、土木機械、鉱山機械、および建設用揚重機械を網羅する、北米認証取得済みかつ市場向けにカスタマイズされた機器とソリューションのポートフォリオを展示しました。展示会の初日、当社は製品の納入を完了し、各製品カテゴリーにおいて複数の協力協定を締結しました。

展示されているすべての機器は関連する北米の認証に準拠しており、複数のモデルが現地の規制要件や運用上のニーズに合わせて特別に開発されています。その中でも、北米市場向けに開発されたラフテレーンクレーン「ZRT1500V6」が注目を集めました。同クレーンは6段198.5フィートの楕円形ブームを備え、現地の揚重要件と移動要件を満たすよう設計されています。セルフローディング式カウンターウェイト・システムにより、輸送重量を現地の道路制限内に抑えることができ、現場間の効率的な移動をサポートします。大型化された運転室は、快適性と現場での使いやすさを向上させています。

Zoomlionはまた、自治体や狭小地のプロジェクトに適した小型油圧ショベルや、重負荷の鉱山・土木作業向けに設計された大型油圧ショベル「ZE500G」など、北米の用途に合わせた一連の土木機械を展示しました。ZE500Gは、過酷な現場条件に最適化された高馬力エンジンと冷却システムを搭載しており、メンテナンス効率と稼働信頼性の向上に貢献します。

コンクリート機器では、北米専用シャシーを採用したコンクリートポンプ車が大きな注目を集めました。最大垂直リーチ151フィートで、カーボンファイバー製ブームセクションを採用することで、軽量化と実効荷重容量の増加を両立させています。このモデルは、現地で期待される性能に合わせて製品構成を適応させるというZoomlionの姿勢を反映しています。

開幕初日を通じて顧客との商談は活発に行われ、クレーン、土木機械、コンクリート機械の各分野で現場での機器納入が完了し、新たな契約が締結されました。

Zoomlionの海外法人副総経理であるTan Ruxu氏は次のように述べています。「北米は当社のグローバル展開において重要な市場です。当社はこの地で20年近くお客様にサービスを提供してきました。今回の展示会では、現地の認証を取得し、北米の要求に合わせてカスタマイズされた機器を紹介しています。今後も現地でのサービスおよびサポート体制を強化し、お客様のニーズにより効率的に対応するとともに、パートナーと共に信頼性の高いプロジェクト遂行を実現してまいります。」

