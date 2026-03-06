Zoomlion présente des équipements certifiés pour l'Amérique du Nord et personnalisés au salon CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. ("Zoomlion" ou "la Société" ; 1157.HK), a présenté un portefeuille d'équipements et de solutions certifiés pour l'Amérique du Nord et adaptés au marché au salon CONEXPO-CON/AGG 2026, qui se tient à Las Vegas du 3 au 7 mars 2026, et qui couvre les machines de levage pour l'ingénierie, les machines à béton, les engins de terrassement, les machines minières et les équipements de levage. Le premier jour de l'exposition, la Société a achevé des livraisons de produits et signé de nombreux accords de coopération dans différentes catégories de produits.

Zoomlion Showcases North America-Certified and Customized Equipment at CONEXPO-CONAGG 2026

Tous les équipements présentés sont conformes aux certifications nord-américaines pertinentes, et plusieurs modèles ont été développés spécifiquement pour répondre aux exigences réglementaires et préférences opérationnelles locales. La grue tout-terrain ZRT1500V6, développée pour le marché nord-américain, figurait parmi les points forts. La grue est dotée d'une flèche elliptique à six sections de 198,5 pieds et est conçue pour répondre aux exigences régionales en matière de levage et de mobilité. Son système de contrepoids à chargement automatique permet de maintenir le poids de transport dans les limites des routes locales, ce qui favorise un déplacement efficace entre les chantiers. La cabine de l'opérateur, plus spacieuse, améliore le confort et la facilité d'utilisation sur le chantier.

Zoomlion a également présenté une gamme d'équipements de terrassement adaptés aux applications nord-américaines, notamment des pelles compactes adaptées aux projets municipaux et en espaces confinés, ainsi que la grande pelle ZE500G conçue pour les opérations minières et de terrassement de grande envergure. La pelle ZE500G est équipée d'un moteur de grande puissance et d'un système de refroidissement optimisé pour les conditions de travail exigeantes, ce qui contribue à améliorer l'efficacité de la maintenance et la fiabilité opérationnelle.

Dans le domaine des équipements pour le béton, un camion-pompe équipé d'un châssis spécifique à l'Amérique du Nord a suscité beaucoup d'attention lors du salon. Avec une portée verticale maximale de 151 pieds et des sections de flèche en fibre de carbone conçues pour réduire le poids tout en augmentant la capacité de charge effective, le modèle reflète l'accent mis par Zoomlion sur l'adaptation des configurations produit aux attentes locales en matière de performances.

Tout au long de la journée d'ouverture, l'engagement des clients est resté fort, avec des livraisons d'équipements effectuées sur place et de nouveaux accords signés dans les segments des grues, du terrassement et des machines à béton.

Tan Ruxu, directeur général adjoint de la division internationale de Zoomlion, a déclaré : « L'Amérique du Nord est un marché important pour notre développement mondial. Nous y accompagnons des clients depuis près de 20 ans. Lors de ce salon, nous présentons des équipements qui ont obtenu une certification locale et ont été adaptés aux exigences nord-américaines. Nous continuerons à améliorer nos capacités locales de service et d'assistance afin de répondre plus efficacement aux besoins des clients et de réaliser des projets fiables en collaboration avec nos partenaires. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927752/9e92f5a42e95141a5e69de55146f30e9.jpg