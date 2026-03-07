Zoomlion presenta equipos personalizados y con certificación para Norteamérica en CONEXPO-CON/AGG 2026

LAS VEGAS, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK), presentó un portafolio de equipos y soluciones con certificación para Norteamérica y adaptados al mercado en CONEXPO-CON/AGG 2026, que se llevó a cabo en Las Vegas, del 3 al 7 de marzo de 2026, que abarca maquinaria de elevación de ingeniería, maquinaria para cemento, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de minería y maquinaria de elevación de construcción. El primer día de la exposición, la empresa completó las entregas de productos y firmó varios acuerdos de cooperación en todas las categorías de productos.

Zoomlion expone equipos certificados y personalizados en Norteamérica en CONEXPO-CONAGG 2026

Todos los equipos en exhibición cumplen con las certificaciones pertinentes para Norteamérica y varios modelos han sido desarrollados específicamente para cumplir con los requisitos regulatorios locales y las preferencias operativas. Entre los productos más destacados se encuentra la grúa todoterreno ZRT1500V6, desarrollada para el mercado estadounidense. La grúa cuenta con un brazo elíptico de seis secciones de 198,5 pies y está diseñada para satisfacer los requisitos regionales de elevación y movilidad. Su sistema de contrapeso autocargable permite que el peso del transporte permanezca dentro de los límites de la carretera local, lo que favorece una reubicación eficiente entre sitios de trabajo. La cabina del operador ampliada mejora la comodidad y facilidad de uso en los sitios de trabajo.

Además, Zoomlion exhibió una variedad de equipos de movimiento de tierras adaptados a usos en Norteamérica, incluidas excavadoras compactas adecuadas para proyectos municipales y de espacios confinados, así como la excavadora grande ZE500G diseñada para operaciones pesadas de minería y movimiento de tierras. El modelo ZE500G está equipado con un motor de alta potencia y un sistema de enfriamiento optimizado para condiciones de campo exigentes, lo que ayuda a mejorar la eficiencia del mantenimiento y la confiabilidad operativa.

En el sector de equipos para cemento, un camión bomba construido con un chasis específico para Norteamérica atrajo mucha atención en la feria. Con un alcance vertical máximo de 151 pies y secciones de brazo de fibra de carbono diseñadas para reducir el peso y aumentar la capacidad de carga efectiva, el modelo refleja la capacidad de Zoomlion de centrarse en adaptar las estructuras del producto a las expectativas de rendimiento locales.

Durante todo el día de apertura, la participación del cliente se mantuvo fuerte, con entregas de equipos completadas en el sitio y nuevos acuerdos firmados en los segmentos de grúas, movimiento de tierras y maquinaria para cemento.

Tan Ruxu, subgerente general de la empresa Zoomlion en el extranjero, afirmó: "Norteamérica es un mercado importante en nuestro desarrollo mundial. Llevamos casi 20 años sirviendo a nuestros clientes aquí. En esta exposición presentamos equipos que han obtenido certificación local y han sido personalizados para los requisitos de Norteamérica. Continuaremos mejorando nuestras capacidades de servicio y soporte local para responder de manera más eficiente a las necesidades de los clientes y ofrecer un desempeño confiable del proyecto junto con nuestros socios".

