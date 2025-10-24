-Zoomlion celebra un hito con la producción del paquete de baterías número 5.000 y presenta una nueva cartera de componentes energéticos

CHANGSHA, China, 25 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) marcó el lanzamiento de su paquete de baterías de energía número 5.000 en Changsha, donde también presentó una nueva cartera de componentes esenciales de nuevas energías, lo que refuerza su compromiso con la innovación ecológica y la electrificación de equipos de alta gama.

La unidad número 5.000 destaca el avance de Zoomlion en la creación de un ecosistema de energía limpia que integra componentes esenciales, desarrollo de sistemas y aplicaciones prácticas. El sistema patentado de gestión de baterías permite la monitorización precisa de las celdas y un control inteligente de carga/descarga, manteniendo un rendimiento estable en condiciones climáticas extremas. Con mayor seguridad, integración, vida útil y compatibilidad, estos paquetes de baterías se utilizan ahora ampliamente en grúas, equipos de hormigón y maquinaria agrícola.

"Nuestros paquetes de baterías de energía están diseñados para ofrecer fiabilidad y versatilidad, con una vida útil un 20 % superior a la de productos comparables", afirmó Lin Yong, director general de Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd. "Se han implementado con éxito en autobuses y maquinaria de construcción de nuevas energías, y la respuesta ha sido sumamente positiva".

Además de este hito en baterías, Zoomlion también presentó una nueva matriz de nuevos componentes energéticos clave, que abarca la energía del litio, los sistemas de propulsión eléctrica y la energía del hidrógeno. Este lanzamiento refleja la estrategia de la compañía de "innovación integral y compatibilidad con todos los escenarios".

En soluciones de baterías de litio, Zoomlion lanzó tres series principales: el paquete híbrido agrícola "Xiaoyun", con compatibilidad de espectro completo y un rango de temperatura de -40 °C a 60 °C; la serie "Standard Box", con capacidad de expansión flexible de 140 a 800 kWh, ya probada en más de 2,6 millones de kilómetros de operación comercial; y la serie "Mining", diseñada con una robusta seguridad estructural y sistemas de gestión internos adaptados a los exigentes entornos mineros.

El conjunto de sistemas de accionamiento eléctrico presentado incluye motores y sistemas de control de alta eficiencia y alta densidad, como el motor de cable plano de reluctancia de 120 kW, el controlador principal de accionamiento de doble módulo de 300 kW y un sistema de propulsión para camiones mineros eléctricos de 700 kW. En el corazón de este ecosistema se encuentra una plataforma de control de dominio recientemente presentada, impulsada por un chip de seis núcleos capaz de realizar más de 1.000 ajustes dinámicos por segundo, lo que permite un control multidominio fluido en toda la gama de maquinaria eléctrica.

Zoomlion también presentó una solución integral de hidrógeno que abarca la producción, el repostaje y el uso. El sistema incluye electrolizadores compactos, su primera estación de repostaje de alta presión y una unidad de energía de pila de combustible de 300 kW, que ofrece nuevas opciones bajas en carbono para los sectores del transporte y la energía.

Este importante lanzamiento y el lanzamiento del nuevo componente demuestran el continuo impulso de Zoomlion hacia la innovación, impulsando la transformación de la industria a través de tecnologías clave.