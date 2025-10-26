Zoomlion celebra un hito con la salida de su batería de energía número 5.000 de su línea de producción y presenta su nueva cartera de componentes energéticos

CHANGSHA, China, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) celebró la salida al mercado de su batería de energía número 5.000 en Changsha, donde también presentó una nueva cartera de componentes básicos de nueva energía, con lo que refuerza su compromiso con la innovación ecológica y la electrificación de equipos de alta gama.

La unidad número 5.000 destaca el avance de Zoomlion en la construcción de un ecosistema de energía limpia que integre componentes básicos, desarrollo de sistemas y aplicaciones del mundo real. El sistema de gestión de baterías patentado permite supervisar de forma precisa las celdas y hacer un control inteligente de la carga y descarga, lo que mantiene un rendimiento estable en condiciones climáticas extremas. Con una seguridad, integración, vida útil y compatibilidad mejoradas, estas baterías ahora se utilizan ampliamente en grúas, equipos de hormigón y máquinas agrícolas.

"Nuestras baterías están diseñadas para ofrecer confiabilidad y versatilidad, con una vida útil un 20 % más larga que la de productos similares", afirmó Lin Yong, director general de Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd. "Se han implementado con éxito en autobuses de nueva energía y maquinaria de construcción, y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva".

Además del hito de las baterías, Zoomlion también presentó una nueva matriz de componentes clave de nueva energía, que abarca la energía de litio, los sistemas de propulsión eléctrica y la energía de hidrógeno. Este lanzamiento refleja la estrategia de "innovación integral y compatibilidad con todos los escenarios" de la empresa.

En soluciones de baterías de litio, Zoomlion lanzó tres series principales: el paquete híbrido-agrícola "Xiaoyun" con compatibilidad de espectro completo y rango de temperatura de -40 °C a 60 °C; la serie "Standard Box", que admite una expansión flexible de 140 a 800 kWh y ya ha sido probada en más de 2,6 millones de kilómetros de funcionamiento comercial; y la serie "Mining", diseñada con una sólida seguridad estructural y sistemas de gestión internos adaptados a los exigentes entornos mineros.

El conjunto de propulsión eléctrica presentado incluye motores y sistemas de control de alta eficiencia y alta densidad, como el motor de reluctancia de cable plano de 120 kW, el controlador de propulsión principal de doble módulo de 300 kW y un tren de potencia eléctrico para camiones mineros de 700 kW. En el centro de este ecosistema se encuentra una plataforma de control de dominio recientemente presentada que es impulsada por un chip de seis núcleos capaz de realizar más de 1.000 ajustes dinámicos por segundo, lo que permite tener un control multidominio sin interrupciones en toda la gama de maquinaria eléctrica.

Zoomlion también presentó una solución de hidrógeno completa que abarca producción, reabastecimiento y uso. El sistema incluye electrolizadores compactos, su primera estación de recarga de alta presión y una unidad de energía de pila de combustible de 300 kW, que ofrece nuevas opciones bajas en carbono para los sectores del transporte y la energía.

El lanzamiento de este hito y la presentación de los nuevos componentes señalan el continuo impulso de Zoomlion hacia la innovación, que promueve la transformación de la industria mediante tecnologías básicas.

FUENTE Zoomlion