Zoomlion feiert Meilenstein mit dem 5.000sten vom Band gelaufenen Power-Batterie-Pack und stellt neues Portfolio an Energiekomponenten vor

CHANGSHA, China, 25. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hat in Changsha die Markteinführung seines 5.000sten Power-Batterie-Packs gefeiert und dort auch ein neues Portfolio an Kernkomponenten für neue Energien vorgestellt, wodurch das Unternehmen sein Engagement für grüne Innovationen und die Elektrifizierung von High-End-Geräten bekräftigt hat.

Die 5.000ste Einheit unterstreicht den Fortschritt von Zoomlion beim Aufbau eines Ökosystems für saubere Energie, das Kernkomponenten, Systementwicklung und praktische Anwendungen integriert. Das proprietäre Batteriemanagementsystem ermöglicht eine präzise Zellüberwachung und intelligente Lade-/Entladesteuerung und sorgt so für eine stabile Leistung unter extremen Wetterbedingungen. Dank ihrer verbesserten Sicherheit, Integration, Lebensdauer und Kompatibilität werden diese Batterie-Packs mittlerweile häufig in Kränen, Betonmaschinen und Landmaschinen eingesetzt.

„Unsere Power-Batterie-Packs sind auf Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt und haben eine um 20 % längere Lebensdauer als vergleichbare Produkte", erklärte Lin Yong, Geschäftsleiter von Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd. „Sie wurden erfolgreich in Bussen mit neuen Antriebstechnologien und Baumaschinen eingesetzt, und die Rückmeldungen waren durchweg positiv."

Neben dem Meilenstein im Bereich Batterien stellte Zoomlion auch eine neue Matrix wichtiger Komponenten für neue Energien vor, die Lithium-Energie, elektrische Antriebssysteme und Wasserstoffenergie umfasst. Diese Markteinführung spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, die auf „umfassende Innovation und Kompatibilität in allen Szenarien" ausgerichtet ist.

Im Bereich der Lithium-Batterielösungen hat Zoomlion drei Hauptserien auf den Markt gebracht: das Hybrid-Landwirtschaftspaket „Xiaoyun" mit vollständiger Spektrumskompatibilität und einem Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C; die „Standard Box"-Serie, die eine flexible Erweiterung von 140 bis 800 kWh unterstützt und bereits in über 2,6 Millionen Kilometern kommerziellem Betrieb getestet wurde; und die „Mining"-Serie, die mit robuster struktureller Sicherheit und internen Managementsystemen ausgestattet ist, die auf anspruchsvolle Bergbauumgebungen zugeschnitten sind.

Die vorgestellte elektrische Antriebssuite umfasst hocheffiziente Motoren und Steuerungssysteme mit hoher Leistungsdichte, wie beispielsweise den 120-kW-Reluktanz-Flachdrahtmotor, den 300-kW-Hauptantriebsregler mit zwei Modulen und einen 700-kW-Elektroantrieb für Bergbau-Lkw. Das Herzstück dieses Ökosystems bildet eine neu vorgestellte Domänensteuerungsplattform, die von einem Sechs-Kern-Chip angetrieben wird, der über 1.000 dynamische Anpassungen pro Sekunde ermöglicht und eine nahtlose Multi-Domänen-Steuerung über die gesamte Bandbreite elektrischer Maschinen hinweg ermöglicht.

Zoomlion hat außerdem eine umfassende Wasserstofflösung vorgestellt, die die Bereiche Produktion, Betankung und Nutzung abdeckt. Das System umfasst kompakte Elektrolyseure, die erste Hochdruck-Tankstelle und eine 300-kW-Brennstoffzellen-Stromversorgungseinheit und bietet damit neue kohlenstoffarme Optionen für den Verkehrs- und Energiesektor.

Die Einführung dieses Meilensteins und die Markteinführung der neuen Komponente unterstreichen das kontinuierliche Streben von Zoomlion nach Innovation und die Förderung des Wandels in der Branche durch Kerntechnologien.