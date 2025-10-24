Zoomlion célèbre une étape importante avec la sortie de la ligne de production du 5 000e bloc de batterie de puissance et dévoile un nouveau portefeuille de composants énergétiques

CHANGSHA, Chine, 25 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a marqué le lancement de son 5 000e bloc-batterie à Changsha, où la société a également présenté un nouveau portefeuille de composants d'énergie nouvelle, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation verte et de l'électrification de l'équipement haut de gamme.

La 5 000e unité souligne les progrès de Zoomlion dans la construction d'un écosystème d'énergie propre qui intègre des composants de base, le développement de systèmes et des applications réelles. Le système propriétaire de gestion de la batterie permet un suivi précis des cellules et un contrôle intelligent de la charge/décharge, ce qui permet de maintenir des performances stables dans des conditions météorologiques extrêmes. Grâce à une sécurité, une intégration, une durée de vie et une compatibilité accrues, ces batteries sont aujourd'hui largement déployées dans les grues, les équipements pour le béton et les machines agricoles.

« Nos batteries d'alimentation sont conçues pour être fiables et polyvalentes, avec une durée de vie de 20 % supérieure à celle des produits comparables », a déclaré Lin Yong, directeur général de Zoomlion New Energy Technology Development Co. « Elles ont été mises en service avec succès dans les autobus à énergie nouvelle et les machines de construction, et les réactions ont été extrêmement positives. »

En plus de la batterie, Zoomlion a également présenté une nouvelle matrice de composants clés pour les nouvelles énergies, couvrant l'énergie au lithium, les systèmes de propulsion électrique et l'énergie hydrogène. Ce lancement reflète la stratégie de l'entreprise : « innovation complète, compatibilité avec tous les cas de figure ».

Dans le domaine des solutions de batteries au lithium, Zoomlion a lancé trois gammes majeures : le pack hybride-agricole « Xiaoyun » avec une compatibilité à spectre complet et une plage de température de -40°C à 60°C ; la gamme « Standard Box » permettant une expansion flexible de 140-800kWh, déjà testée sur plus de 2,6 millions de kilomètres d'exploitation commerciale ; et la gamme « Mining », conçue avec des systèmes robustes de sécurité structurelle et de gestion interne adaptés aux environnements miniers difficiles.

La gamme de moteurs électriques présentée comprend des moteurs et des systèmes de commande à haut rendement et à haute densité, tels que le moteur à réluctance à fil plat de 120 kW, le contrôleur d'entraînement principal à double module de 300 kW et un groupe motopropulseur de camion minier électrique de 700 kW. Au cœur de cet écosystème se trouve une plateforme de contrôle de domaine récemment dévoilée, alimentée par une puce à six cœurs capable de réaliser plus de 1 000 ajustements dynamiques par seconde, ce qui permet un contrôle multi-domaine transparent sur toute la gamme des machines électriques.

Zoomlion a également présenté une solution hydrogène complète couvrant la production, le ravitaillement et l'utilisation. Le système comprend des électrolyseurs compacts, sa première station de ravitaillement à haute pression et une pile à combustible de 300 kW, offrant ainsi de nouvelles options à faible émission de carbone pour les secteurs des transports et de l'énergie.

Le lancement d'une étape importante et l'introduction d'un nouveau composant témoignent de la volonté d'innovation constante de Zoomlion, qui fait progresser la transformation de l'industrie grâce à des technologies de base.