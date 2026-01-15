Zoomlion fait progresser la fabrication intelligente grâce à l'IA intégrée et la robotique à intelligence incarnée

CHANGSHA, Chine, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) est à l'avant-garde d'une nouvelle vague de transformation intelligente en intégrant l'IA aux machines de construction, à l'Internet industriel, au big data et à l'informatique en nuage. Son système d'IA à chaîne complète prend en charge les produits intelligents, la fabrication, la gestion et la robotique à intelligence incarnée, transformant la société en une entreprise entièrement numérique et intelligente. Zoomlion considère également la robotique humanoïde comme sa « troisième courbe de croissance », soutenue par des capacités exclusives d'intégration matérielle et logicielle.

Zoomlion's humanoid robot performs sorting tasks on the factory floor

Le système d'application de l'IA à chaîne complète de Zoomlion est consitué de quatre piliers principaux, à savoir l'IA et les machines de construction, l'IA et la fabrication intelligente, l'IA et la gestion intelligente et l'IA et les robots à intelligence incarnée. À Zoomlion Smart City, 12 usines intelligentes et plus de 300 lignes de production intelligentes, dont 20 lignes d'extinction, fonctionnent comme un système de fabrication intelligent de bout en bout. Dans le domaine de l'IA et de la fabrication intelligente, les processus tels que le découpage, le soudage, l'usinage, la peinture et l'assemblage sont entièrement connectés à la plateforme de l'Internet industriel. Cela permet une gestion unifiée de plus de 100 000 types de matériaux et une fabrication intelligente de plus de 400 produits.

La planification et l'optimisation pilotées par l'IA permettent au parc de produire une excavatrice toutes les 6 minutes, une plate-forme élévatrice à ciseaux toutes les 7,5 minutes, un camion pompe à béton toutes les 27 minutes et un camion-grue toutes les 18 minutes, ce qui représente une avancée décisive dans le domaine de la fabrication agile à grande échelle, multi-variétés et en petites séries. Zoomlion applique également l'IA à la recherche et au développement, à la production, aux ventes, aux services et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En ce qui concerne le service à la clientèle, l'entreprise a lancé un système de diagnostic d'expert basé sur l'IA vocale d'une précision de plus de 95 %, permettant l'identification des défauts à distance, un dépannage rapide et une assistance technique 24 heures sur 24.

Depuis 2024, Zoomlion s'est lancé dans le domaine de la robotique humanoïde à intelligence incarnée, en tirant parti de ses capacités d'auto-développement. Des dizaines de robots humanoïdes sont aujourd'hui déployés dans la logistique industrielle, le chargement et le déchargement, le pré-assemblage et l'inspection de la qualité, constituant ainsi les premiers cas d'applications d'amélioration de la productivité. Soutenu par un terrain d'entraînement auto-construit avec plus de 100 stations de travail et des ensembles de données industrielles à grande échelle, Zoomlion permet une itération rapide de la collaboration homme-robot. Tous les robots humanoïdes et industriels sont connectés à la plateforme d'intelligence incarnée Zhongke Yungu, qui intègre les données, la formation, la simulation et le déploiement sans fil dans une boucle fermée, activée par un centre national de supercalcul avec une capacité de calcul GPU de 59P et des dizaines de milliers de nœuds distribués.

Au-delà de la robotique humanoïde, Zoomlion développe une gamme plus étendue de robots spécialisés pour la lutte contre les incendies, le fauchage, la construction et l'agriculture. À travers une intégration poussée entre le matériel, les modèles d'IA et les scénarios du monde réel, l'entreprise mise sur l'intelligence incarnée pour son prochain grand moteur de croissance.

