Zoomlion impulsa la fabricación inteligente con IA integrada y robótica con inteligencia incorporada

CHANGSHA, China, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) impulsa una nueva ola de transformación inteligente mediante la integración de la IA con la maquinaria de construcción, el internet industrial, el big data y la computación en la nube. Su sistema de IA de cadena completa abarca productos inteligentes, fabricación, gestión y robótica con inteligencia incorporada, transformando la empresa en una empresa totalmente digital e inteligente. Zoomlion también está expandiendo la robótica humanoide como su "tercera curva de crecimiento", respaldada por capacidades patentadas de integración de hardware y software.

Zoomlion's humanoid robot performs sorting tasks on the factory floor

El sistema de aplicación de IA de cadena completa de Zoomlion abarca cuatro pilares principales: IA con maquinaria de construcción, IA con fabricación inteligente, IA con gestión inteligente e IA con robots con inteligencia incorporada. En Zoomlion Smart City, 12 fábricas inteligentes y más de 300 líneas de producción inteligentes, incluidas 20 líneas de producción automáticas, operan como un sistema de fabricación inteligente integral. En el ámbito de la IA con fabricación inteligente, procesos como corte, soldadura, mecanizado, pintura y ensamblaje están completamente conectados a la plataforma de internet industrial. Esto permite la gestión unificada de más de 100.000 tipos de materiales y la fabricación inteligente de más de 400 productos.

La programación y optimización basadas en IA permiten al parque producir una excavadora cada seis minutos, una plataforma elevadora de tijera cada 7,5 minutos, un camión bomba de hormigón cada 27 minutos y un camión grúa cada 18 minutos, lo que supone un gran avance en la fabricación ágil a gran escala, multivariante y de lotes pequeños. Zoomlion también aplica la IA en las áreas de I+D, producción, ventas, servicio y gestión de la cadena de suministro. Para la atención al cliente, la empresa ha lanzado un sistema de diagnóstico experto basado en IA con una precisión superior al 95%, que permite la identificación remota de fallos, la resolución rápida de problemas y el soporte técnico 24 horas.

Desde 2024, Zoomlion se ha expandido hacia la robótica humanoide con inteligencia incorporada, aprovechando sus capacidades integrales de desarrollo propio. Decenas de robots humanoides se implementan actualmente en logística de fábrica, carga y descarga, preensamblaje e inspección de calidad, lo que constituye un caso práctico de productividad temprana. Con el respaldo de un campo de entrenamiento de construcción propia con más de 100 estaciones de trabajo y conjuntos de datos industriales a gran escala, Zoomlion permite la rápida iteración de la colaboración entre humanos y robots. Todos los robots humanoides e industriales están conectados a la Plataforma de Inteligencia Incorporada Zhongke Yungu, que integra datos, entrenamiento, simulación e implementación OTA en un circuito cerrado, impulsado por un centro nacional de supercomputación con capacidad de computación de 59P GPU y decenas de miles de nodos distribuidos.

Más allá de la robótica humanoide, Zoomlion desarrolla una gama más amplia de robots especializados para la extinción de incendios, la siega, la construcción y la agricultura. Con una profunda integración entre hardware, modelos de IA y escenarios reales, la compañía está posicionando la inteligencia incorporada como su próximo gran motor de crecimiento.

