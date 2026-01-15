Zoomlion fördert die intelligente Fertigung mit integrierter KI und Robotik mit eingebauter Intelligenz

CHANGSHA, China, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) treibt eine neue Welle der intelligenten Transformation voran, indem es KI mit Baumaschinen, dem industriellen Internet, Big Data und Cloud Computing integriert. Das umfassende KI-System des Unternehmens erstreckt sich über intelligente Produkte, Fertigung, Management und Robotik mit integrierter Intelligenz und formt das Unternehmen zu einem vollständig digitalen und intelligenten Unternehmen um. Zoomlion baut auch die humanoide Robotik als seine „dritte Wachstumskurve" aus, unterstützt durch proprietäre Hardware-Software-Integrationsfähigkeiten.

Zoomlion's humanoid robot performs sorting tasks on the factory floor

Das KI-Anwendungssystem von Zoomlion für die gesamte Lieferkette umfasst vier Hauptsäulen: KI plus Baumaschinen, KI plus intelligente Fertigung, KI plus intelligentes Management und KI plus Roboter mit integrierter Intelligenz. Bei Zoomlion Smart City sind 12 intelligente Fabriken und über 300 intelligente Produktionslinien, darunter 20 Lights-out-Linien, als durchgängiges intelligentes Fertigungssystem in Betrieb. Im Bereich KI und intelligente Fertigung sind Prozesse wie Schneiden, Schweißen, Zerspanen, Lackieren und Montage vollständig mit der industriellen Internetplattform vernetzt. Dies ermöglicht die einheitliche Verwaltung von über 100.000 Materialarten und die intelligente Fertigung von über 400 Produkten.

Dank KI-gestützter Planung und Optimierung kann der Park alle sechs Minuten einen Bagger, alle 7,5 Minuten eine Scherenhebebühne, alle 27 Minuten einen Betonpumpen-Lkw und alle 18 Minuten einen Lkw-Kran produzieren, was einen Durchbruch in der agilen Fertigung großer Stückzahlen, vielfältiger Produktvarianten und kleiner Losgrößen darstellt. Zoomlion setzt KI auch in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service und Lieferkettenmanagement ein. Für den Kundenservice hat das Unternehmen ein sprachbasiertes KI-Expertendiagnosesystem mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent eingeführt, das eine Fernfehlererkennung, schnelle Fehlerbehebung und technischen Support rund um die Uhr ermöglicht.

Seit 2024 hat Zoomlion seine Aktivitäten auf den Bereich der humanoiden Robotik mit integrierter Intelligenz ausgeweitet und nutzt dabei seine umfassenden Fähigkeiten zur Eigenentwicklung. Dutzende humanoide Roboter werden derzeit in der Fabriklogistik, beim Be- und Entladen, bei der Vormontage und bei der Qualitätskontrolle eingesetzt und bilden damit erste Anwendungsfälle für die Produktivität. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Trainingsgeländes mit über 100 Arbeitsplätzen und umfangreichen industriellen Datensätzen ermöglicht Zoomlion eine schnelle Iteration der Mensch-Roboter-Zusammenarbeit. Alle humanoiden und industriellen Roboter sind mit der Zhongke Yungu Embodied Intelligence Platform verbunden, die Daten, Training, Simulation und OTA-Bereitstellung in einem geschlossenen Kreislauf integriert und von einem nationalen Supercomputing-Zentrum mit einer GPU-Rechenleistung von 59P und Zehntausenden von verteilten Knoten betrieben wird.

Über die humanoide Robotik hinaus entwickelt Zoomlion eine breitere Palette spezialisierter Roboter für die Bereiche Brandbekämpfung, Mähen, Bauwesen und Landwirtschaft. Durch die umfassende Integration von Hardware, KI-Modellen und realen Szenarien positioniert das Unternehmen verkörperte Intelligenz als seinen nächsten großen Wachstumsmotor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862417/Zoomlion_s_humanoid_robot_performs_sorting_tasks_on_the_factory_floor.jpg