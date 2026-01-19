Zoomlion社、組み込みAIと具身知能ロボット工学でインテリジェント製造を推進

長沙、中国、2026年1月19日/PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology社（Zoomlion - 1157.HK）はAIを建設機械、産業インターネット、ビッグデータ、クラウド・コンピューティングと統合することで、インテリジェント変革の新たな動きを推進しています。フルチェーンAIシステムはスマート製品、製造、管理、具身知能ロボット工学に及び、同社を完全にデジタル化されたインテリジェント企業に変革させます。Zoomlion社は「第3成長曲線」としてヒューマノイド・ロボット工学も拡大し、 独自のハードウェア・ソフトウェアの統合能力によって支援されます。

Zoomlion's humanoid robot performs sorting tasks on the factory floor

Zoomlion社のフルチェーンAI応用システムは4つの主要柱に対応し、AIと建設機械、AIとインテリジェント製造、AIとインテリジェント管理、AIと具身知能ロボットで構成されます。Zoomlion Smart Cityでは、12のスマート工場と照明器具が不要な20のラインを含む300以上のスマート生産ラインがあり、全工程でインテリジェント生産システムとして稼動します。AIとインテリジェント製造の領域では、切断、溶接、機械加工、塗装、組み立てなどの工程は産業用インターネット・プラットフォームに完全に接続されています。100,000種類以上の材料を一元管理し、400種類以上の製品のインテリジェント製造が可能になります。

AIを活用したスケジュール管理と最適化により、同パークではショベルカーを6分ごと、シザーリフトを7.5分ごと、コンクリートポンプ車を27分ごと、トラック・クレーンを18分ごとに生産することが可能となり、大規模で多様かつ少量生産のアジャイル製造における飛躍的な進歩を示しています。 Zoomlion社は研究開発、生産、販売、サービス、サプライチェーン管理にもAIを適用しています。顧客サービスでは、同社は95％以上の精度を持つ音声ベースのAI専門診断システムを立ち上げ、遠隔故障特定、迅速なトラブルシューティング対応、24時間テクニカルサポートを実現しています。

2024年以来、Zoomlion社はフルスタックの自己開発能力を活用して、具身知能ヒューマノイド・ロボット工学に進出しています。現在、数十台のヒューマノイド・ロボットが工場ロジスティックス、荷物の積み下ろし、事前組立、品質検査に導入されており、初期的な生産性のユースケースになります。Zoomlion社は100台以上のワークステーションと大規模な産業用データセットを備えた自社構築の学習現場に支えられて、人間とロボットの共同作業を迅速に反復することが可能です。すべてのヒューマノイドロボットと産業用ロボットはZhongke Yungu Embodied Intelligence Platformに接続され、データ、学習、シミュレーション、OTA展開をクローズドループに統合し、59P GPUコンピューティング能力と数万台の分散ノードを備えた国立スーパーコンピューティング・センターによって運用されています。

Zoomlion社はヒューマノイド・ロボット工学にとどまらず、消防、草刈り、建設、農業向けに特化したロボットを広範囲に開発しています。ハードウェア、AIモデル、実世界のシナリオと深く統合することで、同社は具身知能を次の大規模な成長エンジンとして位置づけています。

SOURCE Zoomlion