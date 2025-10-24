UtilityInnovation Group udvider sine aktiviteter i Nordamerika gennem strategisk opkøb

RALEIGH, N.C., 24. oktober 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) er glade for at kunne meddele, at de har opkøbt en infrastrukturleverandør, der styrker deres evne til at betjene forsyningsselskaber og missionskritiske strømforbrugere i hele Nordamerika.

Denne overtagelse styrker UIG's levering af innovative, robuste strømløsninger til sin voksende kundebase. Selvom UIG's vækst primært har været organisk, forfølger virksomheden også strategiske opkøb, der tilfører komplementær ekspertise, nøgletalenter og værdifuld markedspræsenz i områder med høj vækst.

"Denne overtagelse er endnu et vigtigt skridt i UtilityInnovation Groups vækststrategi," siger Sidney Hinton, grundlægger og CEO af UIG. "Ved at tilføre vores organisation dokumenterede kompetencer og erfarne fagfolk øger vi den værdi, vi leverer til vores kunder i Nordamerika og Europa."

Om UtilityInnovation Group

UtilityInnovation Group (UIG) er en global leder inden for avanceret energistyring, robust infrastrukturteknik og løsningsplatforme. UIG er specialiseret i at omdanne kompleks strømhardware til intelligente, tilpasningsdygtige systemer, der kan opfylde kravene fra AI-datacentre, mikronet og anden kritisk infrastruktur. Med en dokumenteret erfaring med store installationer over hele verden sikrer UIG's teknologi både pålidelighed og kontinuerlig tilpasningsevne i lyset af de stadigt skiftende energiudfordringer.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251850/Utility_Innovation_Logo.jpg