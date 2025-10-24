UtilityInnovation Group élargit ses capacités en Amérique du Nord grâce à une acquisition stratégique

RALEIGH, N.C., 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une entreprise de fourniture d'infrastructures qui renforce sa capacité à servir les services publics et les utilisateurs d'énergie critiques à travers l'Amérique du Nord.

Cette acquisition renforce la capacité d'UIG à fournir des solutions d'alimentation électrique innovantes et résilientes à sa clientèle croissante. Bien que la croissance de l'UIG soit essentiellement organique, l'entreprise poursuit également des acquisitions stratégiques qui lui apportent une expertise complémentaire, des talents clés et une présence précieuse sur le marché dans des domaines à forte croissance.

« Cette acquisition représente une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance d'UtilityInnovation Group », a déclaré Sidney Hinton, fondateur et PDG d'UIG. « En ajoutant à notre organisation des capacités éprouvées et des professionnels expérimentés, nous renforçons la valeur que nous offrons à nos clients en Amérique du Nord et en Europe »,.

A propos de UtilityInnovation Group

UtilityInnovation Group (UIG) est un leader mondial dans le domaine des contrôles énergétiques avancés, de l'ingénierie des infrastructures résilientes et des plateformes de solutions. UIG est spécialisé dans la transformation de matériel électrique complexe en systèmes intelligents et adaptables, capables de répondre aux exigences des centres de données informatiques, des micro-réseaux et d'autres infrastructures critiques. Ayant fait ses preuves lors de déploiements à grande échelle dans le monde entier, la technologie d'UIG garantit à la fois la fiabilité et l'adaptabilité continue face à l'évolution des défis énergétiques.

