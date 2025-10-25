UtilityInnovation Group laajentaa Pohjois-Amerikan valmiuksia strategisen hankinnan avulla

RALEIGH, N.C., 25. lokakuuta 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) ilmoittaa hankkivansa infrastruktuurin toimitusyrityksen, joka parantaa sen kykyä palvella julkisia palveluja ja toiminnan kannalta ratkaisevia sähkönkäyttäjiä kaikkialla Pohjois-Amerikassa.

Tämä hankinta vahvistaa UIG:n innovatiivisten ja kestävien energiaratkaisujen toimittamista sen kasvavalle asiakaskunnalle. Vaikka UIG:n kasvu on ollut pääasiassa orgaanista, yritys pyrkii myös strategisiin hankintoihin, jotka tuovat täydentävää asiantuntemusta, keskeisiä kykyjä ja arvokasta markkinaläsnäoloa voimakkaasti kasvavilla alueilla.

"Tämä yritysosto edustaa uutta tärkeää askelta UtilityInnovation Groupin kasvustrategiassa", sanoi Sidney Hinton, UIG:n perustaja ja toimitusjohtaja. "Lisäämällä organisaatioomme todistettuja valmiuksia ja kokeneita ammattilaisia syvennämme arvoa, jota tarjoamme asiakkaillemme Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa".

Tietoja UtilityInnovation Groupista

UtilityInnovation Group (UIG) on kehittyneiden energiakontrollien, kestävän infrastruktuurin suunnittelun ja ratkaisualustojen maailmanlaajuinen johtaja. UIG on erikoistunut muuttamaan monimutkaisia sähköjärjestelmien laitteita älykkäiksi, mukautuviksi järjestelmiksi, jotka pystyvät vastaamaan tekoälydatakeskusten, mikroverkkojen ja muiden kriittisten infrastruktuurien vaatimuksiin. UIG on osoittanut pystyvänsä ottamaan järjestelmiä käyttöön laajassa mittakaavassa kaikkialla maailmassa ja sen teknologia takaa sekä luotettavuuden että jatkuvan sopeutumiskykyyn kehittyvien energiahaasteiden edessä.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251850/Utility_Innovation_Logo.jpg