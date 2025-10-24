UtilityInnovation Group utökar sin nordamerikanska kapacitet genom strategiskt förvärv

RALEIGH, N.C., 24 oktober 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) meddelar med glädje förvärvet av ett infrastrukturleveransföretag som stärker bolagets förmåga att betjäna elbolag och användare av kritisk elkraft över hela Nordamerika.

Förvärvet stärker UIG:s leverans av innovativa och robusta kraftlösningar till en växande kundbas. Även om UIG:s tillväxt främst har drivits organiskt, genomför företaget även strategiska förvärv som tillför kompletterande expertis, nyckelkompetens och värdefull marknadsnärvaro inom snabbt växande segment.

"Detta förvärv utgör ytterligare ett viktigt steg i UtilityInnovation Groups tillväxtstrategi", sade Sidney Hinton, grundare och VD för UIG. "Genom att tillföra beprövade kapaciteter och erfarna specialister till vår organisation fördjupar vi det värde vi levererar till våra kunder i Nordamerika och Europa".

Om UtilityInnovation Group

UtilityInnovation Group (UIG) är en global ledare inom avancerad energikontroll, motståndskraftig infrastruktur och lösningsplattformar. UIG specialiserar sig på att omvandla komplex kraftmaskinvara till intelligenta, anpassningsbara system som kan möta kraven från AI-datacenter, mikronät och annan nödvändig infrastruktur. Med en dokumenterad erfarenhet av storskaliga installationer världen över säkerställer UIG:s teknik både driftsäkerhet och kontinuerlig anpassningsförmåga i takt med att energilandskapet utvecklas.

