UtilityInnovation Group utvider nordamerikanske muligheter via strategisk oppkjøp

RALEIGH, N.C., 25. oktober 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) har gleden av å kunngjøre oppkjøpet av et infrastrukturleverandørselskap som forbedrer selskapets evne til å betjene verktøy og misjonskritiske strømbrukere over hele Nord-Amerika.

Dette oppkjøpet styrker UIGs forsyning av innovative og robuste strømløsninger til sin stadig voksende kundebase. Mens UIGs vekst hovedsakelig har vært organisk, driver selskapet også med strategiske oppkjøp som bringer komplementær kompetanse, nøkkeltalent og verdifull markedstilstedeværelse i områder med høy vekst.

«Dette oppkjøpet representerer et annet viktig skritt innen UtilityInnovation Groups vekststrategi», sa Sidney Hinton, grunnlegger og administrerende direktør i UIG. «Ved å innlemme påviste evner og erfarne fagfolk til organisasjonen vår, utdyper vi verdien vi leverer til våre kunder over hele Nord-Amerika og Europa.»

Om UtilityInnovation Group

UtilityInnovation Group (UIG) er en global leder innen avanserte energikontroller, robust infrastrukturteknikk og løsningsplattformer. UIG spesialiserer seg på å transformere kompleks kraftmaskinvare til intelligente, tilpasningsdyktige systemer som kan møte kravene til AI-datasentre, mikronett og annen kritisk infrastruktur. Med en rekke storskala implementeringer over hele verden, sikrer UIGs teknologi både pålitelighet og kontinuerlig tilpasningsevne i møte med energiutfordringer i utvikling.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2251850/Utility_Innovation_Logo.jpg