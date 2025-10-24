UtilityInnovation Group amplía sus capacidades en Norteamérica mediante una adquisición estratégica

UtilityInnovation Group

Oct 24, 2025, 09:00 ET

RALEIGH, N.C., 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- UtilityInnovation Group (UIG) se complace en anunciar la adquisición de una empresa de distribución de infraestructura que mejora su capacidad para servir a empresas de servicios públicos y usuarios de energía de misión crítica en América del Norte.

Esta adquisición fortalece la oferta de soluciones energéticas innovadoras y resilientes de UIG a su creciente base de clientes. Si bien el crecimiento de UIG se ha impulsado principalmente de forma orgánica, la compañía también busca adquisiciones estratégicas que aporten experiencia complementaria, talento clave y una valiosa presencia en el mercado en áreas de alto crecimiento.

"Esta adquisición representa otro paso importante en la estrategia de crecimiento de UtilityInnovation Group", afirmó Sidney Hinton, fundador y consejero delegado de UIG. "Al incorporar capacidades probadas y profesionales con amplia experiencia a nuestra organización, estamos profundizando el valor que ofrecemos a nuestros clientes en Norteamérica y Europa".

Acerca de UtilityInnovation Group
UtilityInnovation Group (UIG) es líder mundial en controles energéticos avanzados, ingeniería de infraestructura resiliente y plataformas de soluciones. UIG se especializa en la transformación de hardware energético complejo en sistemas inteligentes y adaptables capaces de satisfacer las demandas de centros de datos de IA, microrredes y otras infraestructuras críticas. Con un historial comprobado de implementaciones a gran escala en todo el mundo, la tecnología de UIG garantiza fiabilidad y adaptabilidad continua ante los cambiantes desafíos energéticos.

