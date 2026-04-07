Zerova udpeger Comfort som service- og vedligeholdelsespartner i Sverige

Styrkelse af den lokale support og forbedring af ladestationernes driftstid på det svenske marked

AMSTERDAM, 7. april 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, en udbyder af opladningsløsninger til elbiler, har i dag indgået et samarbejde om service og vedligeholdelse med Comfort i Sverige. Aftalen udpeger Comfort som Zerovas lokale partner inden for eftersalgsservice og vedligeholdelse, hvilket forbedrer responstiderne og sikrer langsigtet support til kunder i hele Sverige.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort har stor praktisk erfaring som installatør og serviceudbyder. I henhold til aftalen vil Comfort fokusere på service og vedligeholdelse og dermed sikre, at de svenske kunder får glæde af en klar supportstruktur og pålidelig lokal levering.

"At have en stærk lokal servicepartner er afgørende for kundernes tillid og driftskontinuiteten," sagde Brian Huang, driftsdirektør hos Zerova. "Comforts tilstedeværelse og kompetencer i Sverige hjælper os med at sikre hurtigere responstider og pålidelig ydeevne på lang sigt for vores kunder."

"Servicekvaliteten er afgørende, i takt med at markedet for opladning af elbiler vokser," sagde Mattias Lindgren, chef for National Business hos Comfort. "Vi er stolte af at indgå et samarbejde med Zerova og hjælpe kunder i Sverige med struktureret vedligeholdelse og ekspertise på stedet."

Partnerskabet er allerede i gang, og der er nu etableret lokale servicetilbud, der kan yde support til kunder i hele Sverige.

Om Zerova

Zerova har specialiseret sig i at designe og producere mærkevarebaserede opladningsløsninger til elbiler og leverer fuldt tilpassede systemer. Med over 50 års erfaring inden for fremstilling af høj kvalitet og mere end ti års erfaring med opladning af elbiler tilbyder Zerova et omfattende udvalg af jævnstrømsopladere fra 30 kW til løsninger i megawattklassen – til en bred vifte af sektorer, herunder vognparker, depoter, minedrift, bygge- og anlægsbranchen, forsyningsselskaber, CPO'er, hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen og tankstationer. For mere information om Zerovas opladningsløsninger til elbiler og servicenetværk, besøg www.zerovatech.com

Om Comfort

Comfort er en landsdækkende svensk installationskæde med mere end 2.500 medarbejdere i hele Sverige. Comfort leverer tjenester og løsninger inden for elektricitet, VVS, opvarmning og ventilationog tilbyder end-to-end support fra installation til løbende service og vedligeholdelse. Gennem et netværk af specialiserede lokale virksomheder tilbyder Comfort certificeret ekspertise og lokal dækning, der sikrer en pålidelig drift af bygninger og infrastruktur. www.comfort.se

