Zerova designa a Comfort como socio de servicio y mantenimiento en Suecia

News provided by

Zerova

Apr 07, 2026, 04:00 ET

Reforzando el soporte local y acelerando el tiempo de actividad de los cargadores en todo el mercado sueco.

AMSTERDAM, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, un proveedor de soluciones de carga para vehículos eléctricos, anunció hoy una alianza de servicio y mantenimiento con Comfort en Suecia. El acuerdo establece a Comfort como socio local de Zerova para el servicio posventa y el mantenimiento, mejorando los tiempos de respuesta y el soporte a largo plazo para los clientes en toda Suecia.

Continue Reading
Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions
Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

Comfort aporta una sólida experiencia sobre el terreno como instalador y proveedor de servicios. En virtud del acuerdo, Comfort se centrará en el servicio y el mantenimiento, garantizando que los clientes suecos se beneficien de una estructura de soporte clara y una ejecución local fiable.

"Contar con un socio de servicio local sólido es esencial para la confianza del cliente y la continuidad operativa", afirmó Brian Huang, director de Operaciones Comerciales de Zerova. "La presencia y las capacidades de Comfort en Suecia nos ayudan a ofrecer tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento fiable a largo plazo para nuestros clientes".

"La calidad del servicio es fundamental a medida que crece el mercado de la carga de vehículos eléctricos", declaró Mattias Lindgren, director de Negocios Nacionales de Comfort. "Estamos orgullosos de asociarnos con Zerova y de brindar soporte a los clientes en Suecia con un mantenimiento estructurado y experiencia in situ".

La colaboración ya está en marcha, con capacidades de servicio local disponibles para dar soporte a los clientes en toda Suecia.

Acerca de Zerova

Zerova se especializa en el diseño y la producción de soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE) de marca, ofreciendo sistemas totalmente personalizados. Con más de 50 años de excelencia en la fabricación y más de una década de experiencia en la carga de VE, Zerova ofrece una gama completa de cargadores de CC que van desde 30 kW hasta soluciones de megavatios, atendiendo a diversos sectores como flotas, depósitos, minería, construcción, servicios públicos, operadores de vehículos comerciales, hostelería, comercio minorista y estaciones de servicio. Para obtener más información sobre las soluciones de carga de VE y la red de servicios de Zerova, visite www.zerovatech.com 

Acerca de Comfort

Comfort es una cadena sueca de instalación con presencia en todo el país y más de 2.500 empleados en Suecia. Comfort ofrece servicios y soluciones en los ámbitos de electricidad, fontanería (VVS), calefacción y ventilación, ofreciendo soporte integral desde la instalación hasta el servicio y mantenimiento continuos. A través de una red de empresas locales especializadas, Comfort proporciona experiencia certificada y cobertura local para garantizar operaciones fiables en edificios e infraestructuras. www.comfort.se

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949072/Zerova_Comfort.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Zerova désigne Comfort comme partenaire de service et de maintenance en Suède

Zerova désigne Comfort comme partenaire de service et de maintenance en Suède

Zerova, fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques, a annoncé aujourd'hui un partenariat de service et de maintenance avec...
Zerova appoints Comfort as service and maintenance partner in Sweden

Zerova appoints Comfort as service and maintenance partner in Sweden

Zerova, a provider of EV charging solutions, today announced a service and maintenance partnership with Comfort in Sweden. The agreement establishes...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Alternative Energies

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics